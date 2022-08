Se deteriora uno de los principales pulmones de Veracruz: la Alameda Díaz Mirón

Veracruz, Ver.- Mientras aguarda la salida del autobús en la Central Camionera, Agustín Lara Vázquez se sienta bajo las sombras de los árboles de la Alameda Díaz Mirón para protegerse del intenso calor, las corridas están demoradas y prefiere contemplar la naturaleza de este paraje con más de 200 años de antigüedad.

Originario de la ciudad de Veracruz ha caminado muchas veces por este corredor arbolado de ambos lados que inicia desde el parque Zamora hasta la avenida Bolivar, pero asegura que hoy más que nunca valora su existencia debido a que la avenida Díaz Mirón es una gran plancha de concreto y solo esta área permite amortiguar las altas temperaturas mientras la gente hace sus mandados por la zona.

“Siempre me ha gustado mucha la naturaleza, me gusta contemplar los árboles de la Alameda y vengo aquí a sentarme cuando ando por esta zona haciendo compras o mandados, o como ahorita que estoy esperando el camión vamos para el norte, pero si le hace falta que lo pongan más bonito porque es muy necesario te cubre del calor”, expresa.

Local Preparan 12 mil flores de cempasúchil para embellecer a Xalapa; la historia

Caminar por la Alameda Díaz Mirón una buena opción para refrescarse, pero solo por la mañana

Y es que no es solo él quien busca el cobijo de esas grandes ramas durante las horas picos, cuando la temperatura supera los 40 grados de sensación térmica, Fatima Soriano también lo hace; camina diariamente por más de cinco cuadras rumbo a su trabajo.

Menciona que por las mañanas es una muy buena opción caminar por esta avenida, pero una vez que el sol empieza a esconderse, opta por las banquetas para llegar a la parada del autobús que lleva la llave a su casa.

“Como trabajo por aquí cerca seguido paso por la Alameda, es bonito sentir el fresco de los árboles mientras camino, pero solo lo hago por las mañanas, ya en la noche no porque se convierte en nido de vagabundos, hay muchos borrachos y también en algunas partes hay casas abandonadas y se vuelve peligroso”, menciona.

Hace falta embellecer esta zona de la ciudad

Sergio Mendoza Pimentel ha vivido frente a la Alameda Díaz Mirón los últimos 72 años y aunque destaca que el conjunto de árboles que se concentran en la zona es uno de los principales pulmones de la ciudad, de dos décadas a la fecha ha ido deteriorándose.

Te puede interesar: Estudios salvaron a joven de irse de migrante a EU; la historia de Alberto

La Alameda Díaz Mirón tiene más de 200 años de antigüedad | Foto: Cortesía | Twitter @Historia_Ver

Recuerda que anteriormente el corredor estaba completamente iluminado, había bancas para descansar, incluso fuentes muy representativas como la de los flamencos sobre la avenida Juan Enríquez, la de los Niños Pescadores así como la del caballito de mar y el caracol.

Sostiene que la Alameda es uno de los paseos más representativos y antiguos del primer puerto de México, pero fue víctima de un ecocidio durante la administración de la priista Carolina Gudiño Corro donde se sacrificaron más de 280 árboles como parte del proyecto de ampliación de la avenida.

La Alameda ha venido de más a menos, parece que a las autoridades no les ha importado preservar esta zona tan bonita, llena de árboles con más de 100 años de historia, en la administración de Carolina Gudiño incluso se talaron los árboles, se invirtió quien sabe cuanto en bancas de acero inoxidable, en lámparas y vemos que no queda nada de eso, las bancas se las robaron, las luminarias no sirven.

Agrega que en algunas partes es más evidente el abandono ya que varias lámparas y las pocas banquetas que quedan han sufrido de vandalismo y muchos cables están expuestos, así como tornillos, representando un peligro para la gente que camina.

Incluso comenta que la oscuridad que prevalece por las noches en esta área es el mejor aliado de delincuentes que roban a las personas que salen de trabajar mientras esperan su autobús ya que justo sobre la avenida Díaz Mirón circula más del 50 por ciento de las rutas que atraviesan la zona conurbada Veracruz-Boca del Río-Medellín de Bravo.

“Hace falta que cambien las luminarias, que no dejen caer este corredor, que no lo saqueen, dicen que los flamencos que antes estaban fueron a parar a la casa de cierto ex alcalde, no sé que tan verdad sea, pero ahora más que nunca se debe preservar este lugar, es una gran sombra para todos los que vivimos aquí”, puntualiza.

Gran regulador térmico esencial en esta temporada

Sergio Armando González Ramírez, presidente de Earth Mission explica que la Alameda Díaz Mirón más que un pulmón es un regulador térmico, muy necesario en estas fechas.

Detalla que todos los árboles y plantas además de que brindan oxígeno a la tierra regulan la temperatura, ya que su sombra reduce la temperatura ambiente.

Sostienen que la Alameda fue víctima de un ecocidio durante la administración de la priista Carolina Gudiño Corro donde se sacrificaron más de 280 árboles | Foto: Cortesía | @casacelis

“La Alameda es un importante regulador térmico y en estos momentos hacen mucha falta porque estamos inundados de concreto, si ves a Veracruz desde arriba es un espejo de concreto, se han retirado miles de árboles sin tomar en cuenta que cada árbol te baja de dos a tres grados de temperatura”, asegura.

El ambientalista refiere que en los años 80 y 90 avenidas como Circunvalación y Flores Magón estaba llena de árboles y a la fecha quedaron inundadas de concreto al igual que la avenida Allende donde si se circula sobre las 2 y 3 de la tarde sin clima y con vidrios abajo, pareciera que “pasas por el infierno”.

“En la avenida Allende caminas sobre las 2 y 4 de la tarde y no hay un solo árbol, no te cuento si vas en tu coche son clima y con vidrios abajo, parece que te quemas viva es terrible el calor, por eso la importancia de mantener los árboles”, insiste.

Manifiesta que cientos de árboles han sido sacrificados, principalmente en avenidas como Circunvalación donde se taló desde la avenida Xalapa hasta la Pinera en la zona norte, como parte de la obra de ampliación de lo que ahora se conoce como Miguel Ángel de Quevedo.

La Alameda es un importante regulador térmico y en estos momentos hacen mucha falta | Foto: Cortesía | @TurismoVeracruz

Así como los que se encontraban en los alrededores de la Unidad Deportiva Veracruz donde se talaron más de 15 árboles para la construcción de un estacionamiento.

Yo creo que ya debe hacer más conciencia de las autoridades sobre el tema ambiental, justo ahora estamos resintiendo temperaturas muy elevadas y solo plantando árboles y cuidando los que están podemos ayudar a regular la temperatura.