Albañiles migran a otros estados por falta de empleo; salen a buscar un salario digno

La mano de obra en el sector de la construcción está migrando a las entidades como Querétaro, Jalisco, Nuevo León, Yucatán y a ciudades como Cancún, esto por la falta de obras importantes en Veracruz, denuncia Lorenzo Gómez Gutiérrez, dirigente del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Construcción y Operarios del Estado de Veracruz, perteneciente a la Confederación de Trabajadores de México (CTM).

Explica que hasta hace algunos años se construía una gran cantidad de viviendas, de parte del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), en la entidad, pero ahora “ya ni eso”, lo que provoca falta de trabajo para los albañiles locales.

Resalta que el poco trabajo que hay en la entidad proviene del sector privado, porque no hay suficientes obras públicas para la mano de obra local.

Lo que es totalmente visible, expone, es que el gobierno estatal no tiene obras de relevancia. “No hay trabajo para nosotros y eso ha originado que se vayan a otras entidades con más crecimiento económico, porque aquí nada de nada”.

Precisa que el tema electoral no considera que esté incidiendo en que no haya obras importantes en Veracruz, lo que sucede es que no han invertido y por eso hay muy poquitas construcciones, por lo que los trabajadores se van de la ciudad.

Aseguran que es una realidad en el sector de la construcción que no hay suficiente mano de obra

¿Cuánto se paga en Veracruz a un albañil a la semana?

Gómez Gutiérrez asegura que es una realidad en el sector de la construcción que no hay suficiente mano de obra y los más calificados se van a buscar un salario digno porque aquí pagan unos 2 mil 300 pesos a la semana a los ayudantes cuando se trata de una empresa privada y unos 3 mil a los maestros “y hay que decir que con esa cantidad nadie vive dignamente”.

Finalmente, asegura que la problemática en el sector de la construcción, la tienen todos en la entidad y el país. Aunque se han elevado los salarios mínimos, la realidad es que no alcanzan ni para lo básico, dado que todo está excesivamente caro.

Lorenzo Gómez Gutiérrez, dirigente del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Construcción y Operarios del Estado de Veracruz, perteneciente a CTM

“El salario de cualquier trabajador que recibió el mencionado aumento salarial de 20 por ciento en este año no alcanza para surtir todo lo necesario para la canasta básica y menos para pagar lo que requiere de transporte y el pago de impuestos que te exige el gobierno”.

