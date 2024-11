Abandono de adultos mayores es más recurrente en Xalapa: Cáritas

Xalapa, Ver.-El abandono de adultos mayores en la ciudad sigue en aumento, por lo que existe una larga lista de espera en el Albergue Definitivo con el que cuenta Cáritas.

La contadora de Cáritas Xalapa Leticia Villagrán Ramírez incluso dijo que hay familias que pretenden quedarse con la Pensión del Bienestar que reciben los adultos mayores, pero buscan ingresarlos al albergue, lo que no se les permite.

"Siempre hay una lista larga, desgraciadamente en nuestros tiempos a los adultos mayores sus familiares los tratan como objetos, que ya no quieren ver por ellos, que les causan una molestia y Cáritas minuciosamente hace una visita platica con los familiares, y el requisito es que no tengan familiares o que aún teniendolos no quieran ver por ellos".

Sostuvo que cada caso se analiza para beneficiar a quien realmente lo necesita dado que la lista de espera es larga.

El abandono de adultos mayores en la ciudad sigue en aumento, por lo que existe una larga lista de espera en el Albergue Definitivo de Cáritas / Foto: David Bello / Diario de Xalapa

"Algo que está sucediendo con el apoyo que da el gobierno, cuando no daban esto del apoyo había más lista de espera, ahora que se da, ha disminuído un poquito porque si quieren llevar a su abuelito nosotros les pedimos la tarjeta y dicen 'no si le voy a dar la tarjeta de la pensión, mejor que se quede aquí' y se queda ahí pero no tiene cuidados".

Insistió en que como no quieren darles la tarjeta donde reciben el apoyo bimestral, mejor se quedan con ellos en casa, aunque sin los cuidados que requiere.

"Otro requisito es que el abuelito quiera entrar al albergue porque a veces toda la comunidad quiere, todos ven que hay una necesidad, pero cuando acudimos a visitar al abuelito no quiere entrar al albergue, prefiere vivir como lo está haciendo o apoyarse de la manera que acostumbra y nadie entra obligado al albergue".

¿Cuántos adultos mayores hay en el albergue de Cáritas en Xalapa?

Actualmente hay 38 abuelitos en el albergue definitivo que está ubicado en la calle Venus de la colonia 26 de agosto con número de teléfono 228 810 3586.

Albergue de Cáritas en Xalapa / Foto: David Bello / Diario de Xalapa

Precisó que en los meses de diciembre y enero, hay adultos que fallecen, por enfermedades provocadas por las altas temperaturas por lo que se puede abrir espacio para otras personas mayores de edad e incluso más jóvenes con alguna discapacidad o enfermedades crónico degenerativas y que están en situaciones de abandono.

Dijo que en algunas ocasiones el DIF municipal se encarga de hablar con la familia y les obliga a dar un trago digno a sus adultos mayores.