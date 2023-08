Alcalde de Coatepec minimiza protestas contra hípico de zona de Briones

El alcalde de Coatepec, Raymundo Andrade Rivera, aseveró que el proyecto del hípico Las Hayas Equestrian Country Club, que se construye en la zona de Briones en el Bosque de Niebla, sólo impacta alrededor de dos hectáreas de área verde.

Al minimizar las manifestaciones en contra del proyecto, el edil indicó que la empresa está tramitando los permisos municipales y estatales; sin embargo, ya se taló en el área y se instaló el hípico que este fin de semana desarrolló una copa ecuestre.

¿Quiénes definirán si se hace la obra?

Pese a que de inicio rechazó que el hípico se desarrolle en un área natural protegida, el alcalde mencionó que serán la Secretaría del Medio Ambiente y la Procuraduría del Medio Ambiente (PMA) las que definirán sí el desarrollo Las Hayas Equestrian Country Club cumple con las normas del medio ambiente.

“Yo invito a los propietarios a que den a conocer el proyecto, sobre todo en la comunidad donde lo piensan instalar, para que puedan convencer a sus vecinos que finalmente puede atraer un proyecto atractivo”, dijo.

A pregunta expresa sobre si la empresa cuenta con autorización del cambio de uso de suelo, el alcalde refirió: “No tenemos nada, porque al final apenas están haciendo sus trámites de permisos, no hay nada. Apenas, están gestionando el cambio de uso de suelo y están gestionando y solicitando”.

Independientemente, aunque lograran la autorización de nosotros, necesitan convencer a sus vecinos

En torno a la organización de la copa ecuestre realizada el fin de semana, el edil recomendó a la empresa meter los caballos por la noche para no afectar el tráfico del camino a Rancho Viejo, donde hay vecinos que se oponen a la construcción de un fraccionamiento.

“No hay fraccionamiento, ayer estuve con ellos, están cumpliendo con todo lo que se necesita de Sedema y la PMA”, comentó.

El edil puntualizó que no se va a construir un fraccionamiento y que no se está afectando la Unidad de Gestión Ambiental; sin embargo, confirmó que no tienen permisos y que el tema de dónde se instaló el hípico está en análisis a pesar de que ya está en operación.

El fin de semana se manifestaron los vecinos de la Reserva de Briones AC., que se quejaron que el hípico alteró el entorno de la Unidad de Gestión Ambiental, donde además del espacio para practicar equitación se va a construir un fraccionamiento y un centro comercial