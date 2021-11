Alcalde de Cosamaloapan destapa a Patrocinio para el 2024

Veracruz, Ver.- Tras elogiar el trabajo realizado en la Secretaria de Gobierno de Veracruz, el presidente municipal de Cosamaloapan Raúl Hermida Soto destaca que el nombre de Éric Patrocinio Cisneros Burgos debe aparecer en la boleta para las elecciones del 2024.

Ante autoridades municipales y del mismo encargado de la política interna del estado, el edil afirma que gracias a la visión de Cisneros Burgos toda la Cuenca del Papaloapan ha logrado reactivarse en materia economía.

Asegura que Cisneros Burgos ha estado pendiente de la seguridad de los 212 municipios pero en especial de la Cuenca como un hijo nacido de esa región de Veracruz.

En ese sentido refiere que aunque muchos se olvidan de sus raíces, este no es su caso.

Por ello, aclaró que de forma personal, espera que el nombre de Éric Patrocinio Cisneros Burgos aparezca en la boleta electoral de las elección del 2024 cuando se renovaría el gobierno del estado.

“Desde que tomó posesión y no lo digo con presunción pero si con orgullo ha estado muy pendiente de la Cuenca del Papaloapan porque es un hijo nacido de la Cuenca y muchas veces nos olvidamos de nuestras raíces afortunadamente el no se olvido y ha reactivado la economía en toda la Cuenca del Papaloapan, su visión de apoyar a todos los cuenqueños, quiero agradecerle de forma particular lo que hemos hecho en conjunto, por supuesto al gobernador que está pendiente y decirles, esto es en forma personal que esperemos que en las elecciones del 2024 este en esa boleta electoral Éric Cisneros”, sostienec Cisneros”, sostiene