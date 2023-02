Alcalde de Orizaba habló sobre aspiraciones a gubernatura

Veracruz, Ver.- El alcalde de Orizaba, Juan Manuel Diez Francos, no descarta buscar la candidatura de la oposición para la gubernatura de Veracruz. De acuerdo con Diez Franco, actualmente se encuentra enfocado en su labor como alcalde de Orizaba, por lo que hablar de la gubernatura es muy pronto.

"En este momento estoy completamente dedicado a mi actividad como alcalde, creo que es completamente prematuro esas decisiones cuando tienes una actividad que cumplir y esa actividad es ser alcalde de la ciudad que le faltan muchas cosas".

El munícipe de aquella localidad dejo entrever la posibilidad, aunque reconoce también que es un hombre de edad avanza y también desea disfrutar de su familia, por lo que analiza si continuará participando en la política.

¿Aceptaría la gubernatura Diez Franco?

“Sí, la aceptaría pero no tengo la edad, tengo 71 años y Dios ha sido muy generoso conmigo me ha dado muchísimas bendiciones, quiero estar con mis nietos, no quiero decir no radicalmente pero tampoco quiero decir que sí”, señala.

Por lo pronto su administración, busca detonar el turismo y la economía para mejorar las condiciones de vida de los habitantes de Orizaba, pero se pronuncia porque la fórmula de asignación de recursos se revise.

"Creo que es una diferencia abismal, lógicamente tenemos menor población, pero no es equitativo la forma en que está repartiendo la legislatura los recursos. La relación con el gobierno estatal es normal, yo soy muy respetuoso y hasta ahí". dijo.

Juan Manuel Diez rechazó además que en el municipio de Orizaba existan hechos de inseguridad, pero continuarán los operativos, sobre todo después del aseguramiento y resguardo de al menos 64 menores luego que asistieran a una fiesta clandestina.

El empresario, asegura que todos los días la estadística marcan que no hay delitos como los asaltos, violencia de grupos a ciertos sectores, tampoco muertos, por lo que subraya, es un lugar seguro para la población y turistas que llegan.

“No sé qué hechos delictivos, yo tengo todos los días la estadística, hay pacazos (…), no hay asaltos, no hay violencia, no hay muertos (…), tenemos la mejor policía de la República y te puedo decir lógicamente son del estado”.

La primera autoridad municipal recuerda que son 350 elementos con los que se cuenta en la corporación local, y los salarios se busca sean entre los 20 mil pesos mensuales, a fin de que siempre tengan el estímulo de trabajar solo por la seguridad de la ciudad.