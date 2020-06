Alcalde de San Andrés Tuxtla da positivo a Covid-19

Veracruz, Ver.- El presidente municipal de San Andrés Tuxtla, Octavio Pérez Garay, dio a conocer que dio positivo a COVID-19 a pesar de ser asintomático.

A través de un video publicado en redes sociales, el munícipe dijo que tanto él como su familia ya se puso en confinamiento y en observación para descartar cualquier sintomatología o complicación, esperando su pronta recuperación.

Gossip “Ya pasará”, de Carlos Rivera habla del valor de la resiliencia

"Como ustedes saben no he parado de trabajar pese a la pandemia y como parte de la responsabilidad como presidente municipal es el estar en contacto con la población, lo cual lleva una responsabilidad el estar sano, por eso el 20 de junio me hice la prueba de Covid-19, hoy me entregaron la prueba y salí positivo a pesar de ser asintomático, por lo cual mi familia y yo estaremos en cuarentena", indicó.

Pérez Garay afirmó que, ya hizo contacto con las personas que estuvo reunido en los últimos días para que puedan tomar sus previsiones.

Dejó claro que pese a su ausencia municipal estará al pendiente de sus responsabilidades al frente del ayuntamiento, haciendo uso de la tecnología para interactuar con sus directores de área.

"Estaré resguardado en casa para tomarme un tiempo para poderme recuperar y regresar con nuevos bríos para cerrar la administración de la mejor forma, nos falta un año y medio de administración y tengan por seguro que estaremos trabajando con mucho ánimo y constancia hasta el último día", finalizó el edil.