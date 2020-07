Alcalde de Tlalixcoyan da positivo al Covid-19

Veracruz, Ver.- El presidente municipal de Tlalixcoyan, Antonio Lagunes Álvarez informó que dio positivo a la prueba de Covid-19 por lo que se aislara en los próximos 15 días.

A través de sus redes sociales donde se encuentra como “Guty Lagunes”, explicó que tras una molestia en la garganta acudió con su médico particular y esté le recomendó hacerse la prueba de Coronavirus y la cual dio positivo como portador asintomático.

Les quiero informar que me fui a Veracruz porque sentí una leve molestia en mi garganta, acudí con mi doctor y me dijo que me hiciera una prueba de Covid y bueno lo hice por la responsabilidad que tengo y porque estuve cerca de personas con casos ya confirmados, desafortunadamente salí positivo, soy portador asintomático y ya me encuentro aislado

Dijo que estará en reposo por dos semanas y desde su casa estará coordinando las acciones junto con sus colaboradores.

También pidió a sus subordinados que estuvieron en contacto directo con él, se aíslen como medida de prevención.

A todas las personas que estuvieron en contacto conmigo, les solicito, les ruego que también vayan a ser a su doctor por mínimo que sea, que no esperen a sentirse mal

Con este caso, suman cuatro alcaldes contagiados de Coronavirus de los cuales uno perdió la vida por complicaciones.

El primer alcalde que dio la noticia de haberse contagiado del virus fue el de Playa Vicente Gabriel Antonio Álvarez, posteriormente el de San Andrés Tuxtla, Octavio Pérez Garay y el presidente municipal de Coetzala, Gerardo Tirso Acahue Apale desafortunadamente falleció a causa del Covid-19.