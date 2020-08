Alcalde de Tlalixcoyan se recuperó del Covid-19

Veracruz, Ver.- Tras un mes de aislamiento, el presidente municipal de Tlalixcoyan, Antonio Lagunes Álvarez, informó que ya superó al Covid-19 y que se reincorporará a sus actividades como primera autoridad.

En un mensaje a través de sus redes sociales el edil indicó que ya fue dado de alta por su médico y paulatinamente reanudará las actividades luego de que a principios del mes de julio se apartara del trabajo por haberse contagiado del Coronavirus.

Comentó que a distancia estará atendiendo las necesidades de cada uno de los ciudadanos del municipio y pidió a la población acatar todas las recomendaciones de las autoridades para reducir la ola de contagios.

Local Coronavirus en Veracruz: 15 mil 376 casos y 2 mil 136 decesos

“He superado la enfermedad del COVID y con mucho ánimo les informo que me reintegraré de manera paulatina al trabajo. Estoy muy agradecido con el apoyo del personal médico que me atendió, con mis amigos, con mis vecinos, con todas y todos ustedes por las muestras de solidaridad que me manifestaron, muchas gracias. Seguiré trabajando para servir a Tlalixcoyan, para que pronto estemos más unidos”, fue el mensaje que compartió en su perfil de Facebook.

Cabe destacar que el pasado 3 de julio el alcalde informó que había dado positivo al Covid-19 al igual que el regidor primero Alfonso Lozano Rojas, quien desafortunadamente perdió la batalla días después debido a una complicación por problemas de salud que ya presentaba.

De acuerdo al último reporte de la Secretaría de Salud del estado, en el municipio de Tlalixcoyan se reportan un total de 41 casos positivos de Coronavirus, 5 defunciones y 1 sospechoso.