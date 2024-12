“Yo no soy político, pero seré cercano a la gente”: afirma alcalde Alberto Islas

El alcalde de Xalapa, Alberto Islas Reyes, afirmó que aunque su vida no es de hacer política porque es de profesión abogado, es una persona de “pie a tierra” y que estará cercano a la gente.

¿Qué ha hecho el alcalde de Xalapa durante sus primeros días en el cargo?

Sostuvo que en sus primeros días como presidente municipal han sido de trabajo de oficina, pero también en las áreas y los espacios en donde están los problemas y remarcó que el pago de salarios y aguinaldos los sus trabajadores están garantizados.

Refirió que los recursos ya están disponibles y serán dispersados por la Tesorería Municipal a partir de la segunda quincena de diciembre.

“Yo no he visto el dinero, pero sé que está ahí. Me lo han dicho los tesoreros. Sí hay dinero, vamos a pagar oportunamente”, señaló.

Dijo que el gobierno municipal cuenta con 4 mil 867 empleados, incluidos aquellos que laboran en la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento (CMAS).

Agregó que el municipio es extenso y enfrenta desafíos importantes, pero aseguró que servicios esenciales como agua potable, recolección de basura y seguridad están garantizados.

“Es un municipio grande, considerando las tomas contratadas de CMAS. Por eso, debo garantizar servicios esenciales y estoy enfocado en cuidar estos elementos”, subrayó.

Refirió que estará al frente de Xalapa por un periodo cercano a los 400 días, luego de que Ricardo Ahued Bardahuil forma parte ahora del gobierno de Rocío Nahle García como secretario de Gobierno.

“Mi vida no es de hacer política, yo no soy político yo soy abogado de profesión, he ejercido en los cargos públicos siempre como abogado; sin embargo, acepté ser parte de la fórmula a la elección municipal con Ricardo y ahora que acepta la invitación para asumir la Secretaría de Gobierno me pide que cierre el periodo son cerca de 400 días”.

Señaló que en sus primeros días, ha tratado de atender los asuntos internos, pero también a la comunidad.

“La primera semana no solo estuve haciendo pie en oficina, estuve haciendo pie en las áreas de trabajo de mis compañeros a los cuales me vine a unir (...) en mi protesta dije que iba a estar muy cerca de la gente porque yo soy gente de pie a tierra, yo no soy político, yo soy abogado y siempre he atendido desde el despacho a las personas que traen sus problemas junto con ellos y eso lo estoy aplicando acá y funciona muy bien, voy a dónde está el problema”, dijo.