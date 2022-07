¿Alcalde electo veracruzano que está en prisión saldrá de la cárcel?

Este miércoles el alcalde electo de Jesús Carranza, Pasiano Rueda Canseco, recobrará su libertad, luego de que el juez de control citó a la audiencia de sobreseimiento del caso. El abogado del representante del PT, Arturo Nicolás Baltazar, dio a conocer que ya fue notificado de parte del juez, Tirso Hernández, quien fue emplazado a citar a la audiencia para decretar la libertad de Rueda Canseco.

“Fuimos notificados por el personal del Juzgado de Control y la audiencia se debe realizar el miércoles a las 11 de la mañana en el juzgado de Acayucan. Si el juez atiende los lineamientos que establece el Juez Noveno de Distrito en la resolución de la denuncia de incumplimiento de la declaratoria de inconstitucionalidad relativa al delito de ultrajes a la autoridad el ingeniero debe quedar en libertad a más tardar este miércoles a las 2 de la tarde”, expuso.

En entrevista, rechazó que exista la posibilidad de que le finquen alguna otra responsabilidad al petista, una vez que deje el penal de Tuxpan, donde se encuentra desde noviembre del año pasado.

“El juez en la resolución de la denuncia de incumplimiento señala que el ingeniero no puede volver a ser juzgado por los mismos hechos, aunque se le quiera varias la clasificación jurídica, que eso es lo que pretendía hacer la Fiscalía para mantenerlo más tiempo en la cárcel”, dijo.

Refirió que el presunto delito de tentativa de homicidio que supuestamente la Fiscalía General del Estado pretendía imputarle no encuadra en la figura que se le atribuye y el Juez de Distrito señala que no se puede aplicar porque el estado procesal no lo permite. “Esta etapa procesal en la que nos encontramos se tiene que sobreseer, se tiene que terminar el proceso y no podemos ir más allá”, comentó.

Destacó que una vez que Rueda Canseco quede en libertad podrá asumir el cargo como presidente municipal, ya que sus derechos políticos no fueron suspendidos.

Recordó que el Juez Noveno de Distrito con residencia en Coatzacoalcos otorgó el pasado 30 de junio un amparo a Rueda Canseco, bajo el Juicio de Amparo Indirecto 974/2021, en el que se ordenó su libertad absoluta.

A partir de la sentencia el Juez de Control debía llamar a audiencia; sin embargo, había retrasado el proceso, por lo que el Juez federal le envió una notificación basada en la declaratoria de inconstitucionalidad del delito de ultrajes a la autoridad, aprobado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a fin de que diera cumplimiento al amparo.

En la misma notificación se indicó que, de retrasar el proceso, se le aplicaría una multa de mil Unidades de Medida y Actualización, además de que se iniciaría un proceso ante el Tribunal de Circuito con la idea de poder habilitarlo o destituirlo de cinco a 10 años, por ser omiso en la atención de sentencias de jueces federales.