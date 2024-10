Alcalde señala que casas abandonadas en Xalapa causan inseguridad, pero no puede ser intervenidas

El alcalde de Xalapa, Ricardo Ahued Bardahuil, reconoció que el que haya casas abandonadas, terrenos baldíos, y construcciones inconclusas causan problemas de inseguridad.

Sin embargo, en entrevista, señaló que las autoridades municipales no pueden intervenirlas porque no tienen facultades para ello y podrían ser incluso señalados por la autoridad.

Explicó que muchos de estos lugares están en litigio por lo que no existe ningún responsable que pudiera darle mantenimiento.

“Sí hay casas así, algunos predios que están construidos o inclusive no tienen construcción y nos dan ese tipo de problemas porque la gente ingresa a los mismos y ve que nadie los está cuidando y ya sean casas o terrenos baldíos se meten, hemos atendido algunos y en alguna ocasión nos atrevimos a tapar la puerta, claro que estamos invadiendo una propiedad privada que pudiera ser constitutivo de una demanda por despojo o atender un área que no es municipal es una propiedad que quizá tenga problemas de herencia o de abandono y lo hacemos por seguridad”.

¿Qué dijo el alcalde de Xalapa sobre la casa abandonada donde encontraron los restos del cineasta?

Luego de que la casa número 28 de la calle González Ortega que está abandonada y se encontraran ahí restos humanos del cineasta Víctor Muro, expuso que el ayuntamiento no está facultado para cerrar la entrada e impedir su ocupación.

Explicó que si no existe algún permiso de la o el propietario estarían incurriendo en algún señalamiento o abuso de la autoridad.

“Que vaya y que ponga una reja, lo podemos hacer, tapar con lámina o tapar la entrada, pero también es un tema que nos rebasa (…) hemos hecho contención con la Policía Municipal cuando nos reportan esos actos. Este tiene que ver con otro que estaban habitando con una, me imagino tipo renta y se dio un acontecimiento lamentable entre algunos compañeros”, dijo sobre el caso de Víctor Muro.

Admitió que estos lugares enfrentan diferentes cuestiones, pues algunas tienen grafitis o los ocupan algunas personas para hacer sus necesidades y en ocasiones representan un alto riesgo para los vecinos.

Expuso que en algunos casos se podría hacer una revisión a través de Catastro Municipal para ubicar al propietario, pues la situación de los inmuebles son diversas; en ocasiones no hay personalidad jurídica responsable y por ello no reciben mantenimiento.

“El último dato se puede tener con Catastro Municipal ahí aparece a reserva de que tenga alguna situación o que no conozcamos si la persona vive, si hay una sucesión testamentaria que no ha terminado, que no se pusieron de acuerdo las familias y que nadie tiene la personalidad jurídica para poderla vivir o vender o rentar y no le dan mantenimiento, inclusive tienen adeudos prediales, así se pierden patrimonios también”.

Incluso dijo que se tendrían que analizar algunos casos para saber si el ayuntamiento podría adquirir algunas de estas propiedades y atender la problemática.

