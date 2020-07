Alcalde suplente acusa que lo amenazaron para renunciar a la alcaldía de Actopan

ACTOPAN, Ver.- Al asegurar que teme por su vida, el alcalde suplente de Actopan, José Alfredo López Carreto, aseveró que continuará en la lucha legal para ser llamado a tomar el cargo que actualmente ocupa el presidente municipal sustituto, Eduardo Carranza Barradas.

En conferencia de prensa, el panista dio a conocer que se analiza la posibilidad de realizar una denuncia por las amenazas que presuntamente recibió para renunciar al cargo, días después de que el Congreso local aplicara la revocación de mandato en contra de José Paulino Domínguez Sánchez.

Local Transportistas de la AMOTAC se manifiestan contra operativos de Tránsito; toman caseta de La Antigua

Afirmó haber recibido órdenes de aprehensión ficticias, así como amenazas supuestamente de elementos policiales estatales, policías ministeriales y del diputado presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso local, Juan Javier Gómez Cazarín.

Al relatar los hechos, recordó que el pasado 4 de marzo se aprobó la revocación de mandato mediante el Decreto 554, donde se especifica que se debe llamar a los suplentes, pero el Congreso del Estado no lo hizo. Posteriormente, dijo, que entregó oficios el 5 de marzo para que se le llamara a tomar protesta y hasta la fecha el Congreso no lo ha hecho.

Por tal situación, presentó un juicio de para la protección de los derechos político-electorales ante el Tribunal Electoral de Veracruz y, a la par, entregó un documento ante el Cabildo de Actopan con el que pretendía que se llevara a cabo la sesión en la que se le tomara protesta; sin embargo, los ediles le señalaron que no tenía la facultad de llamar a sesión.

Recibí llamadas de pobladores y familiares diciéndome que había elementos en patrullas buscándome con fotografía en mano, llegaron con mi familia, mis padres, mis hermanos y con una llamada un policía me dijo que tenía que renunciar al cargo, sino iba a tener consecuencias

Indicó que para el lunes 9 de marzo se había convocado a sesión de Cabildo en la cual buscaba ser nombrado alcalde, pero “mañosamente hicieron un operativo en las entradas a Actopan, en La Bocana, La Bocanita con elementos ministeriales para que no pudiera entrar al municipio”.

Tras ello, se le contactó a través del abogado Eduardo de la Torre Jaramillo, quien le comunicó que debía presentarse ante el Congreso del Estado, por lo que le solicitó que se presentara en su lugar, “se presentó con ellos y lo que pedían era mi renuncia y lo querían en dos horas porque tenían una supuesta orden de aprehensión en mi contra”.

Él se presentó conmigo y me dijo ‘no hay opción’, Eduardo de la Torre fue el que me hizo el favor de entregar la solicitud ante el Tribunal, no fui personalmente. Le dijeron que me escondiera por algunos días, me mantuve así, después me encontraron en casa de un familiar y me llevaron a una Notaria, personas del Congreso del Estado porque querían que me desistiera del juicio electoral

En su narración, detalló: La notaria hizo su trabajo, me dijo ‘no tengo nada en contra tuya, yo solamente hago mi trabajo’, estuvimos hasta muy tarde, pero el director de los notarios le llamó preguntándoles si estaba firmando sin ningún problema, a lo que ella le respondió que sí, en ese momento reciben una llamada las personas del Congreso que estaban en el lugar donde yo me encontraba y me pasan al diputado Javier Cazarín.

López Carreto aseveró que al tener comunicación con Gómez Cazarín, éste le mencionó que se eliminarían las órdenes de aprehensión en su contra, motivo por el que aceptó firmar la renuncia al cargo como presidente municipal.

Él me pregunta que cómo me encontraba y le dije: cómo quiere que me encuentre después de toda esta situación esto es una ilegalidad y una injusticia para mí. Me dijo no te preocupes, nosotros vamos a retirar las órdenes de aprehensión, pero ya terminen con la Notaria

Mencionó que tras este hecho acudió a la Fiscalía General del Estado acompañado por su abogado Eduardo de la Torre, a fin de verificar las órdenes de aprehensión en su contra, mismas que, aseveró, no existían.

Me fui con Eduardo e la Torre a la Fiscalía y resulta que jamás hubo órdenes de aprehensión en mi contra, nos presentamos con un Fiscal que me dijo que sólo hacía su trabajo y lo sentía mucho, desde ese entonces decidí continuar con el juicio electoral y hasta ahora me han dado la razón

Ante ello, puntualizó que se encuentran en el análisis respecto a las acciones legales que podrían aplicar en contra de quienes resulten responsables de impedirle ser nombrado alcalde.

Además, comentó, que se podría ejercer una denuncia en contra del alcalde interino por la aplicación de recursos, debido a que el Tribunal Electoral le concedió la razón respecto a que el acta de Cabildo del pasado 12 de marzo con la que se le nombro presidente municipal carece de legalidad.

Exhorto a los diputados, a los de Morena, a que respeten la Ley, que respeten la Constitución, pareciera que se pasan la Constitución por el arco del triunfo es increíble esta situación, no había visto que no dejaran tomar protesta a un suplente, es la primera vez que veo algo así, los exhorto a que actúen conforme a la legalidad, que se respete el estado de derecho