Alcaldes, olvídense de embellecer parques, hay que reactivar economía

El economista de la Universidad Veracruzana, Rafael Vela Martínez, señaló que el reto de las próximas administraciones municipales será generar una estrategia para poder reactivar la economía local.

“Deben dejar de lado las obras de relumbrón como es el embellecimiento del parque municipal o la colocación de domos y planear en nuevos mercados municipales o zonas en las que se genere el desarrollo de la economía de cada municipio”, dijo.

Indicó que en los municipios no hay infraestructura y desde hace más de una década los recursos se han volatilizado por las deudas que fueron heredadas.

Manifestó que la bursatilización de la tenencia vehicular obliga al pago de intereses y que la deuda siga creciendo, a pesar de la aportación de los municipios a los tenedores de certificados bursátiles.

“No hay infraestructura para generar crecimiento, desde que se bursatilizaron las participaciones federales crecieron las deudas de 199 municipios que emitieron certificados y mes con mes se les descuenta, por lo que no se ha hecho obra pública”, expuso.

Refirió que, además de dichos compromisos, algunos ayuntamientos han optado por concesionar determinados servicios a empresas de otras entidades, por lo que el dinero se va fuera de Veracruz.

Como ejemplo de ello mencionó el servicio de alumbrado público que obliga al pago por al menos una década más.

“Lamentablemente los gobiernos municipales tienen un tache, la gran mayoría no llega a seis de calificación, no cumplieron con lo que habían plasmado en sus planes municipales y en la mayor parte lo vieron como un trámite administrativo”, consideró.

En su opinión, tanto el Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) como el Congreso local deben buscar reformas para poder flexibilizar el manejo de los recursos públicos y proyectar acciones en conjunto que generen desarrollo, “no banquetas y guarniciones”.