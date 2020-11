Alcaldes panistas no han sido intimidados como los del PRD

Xalapa, Ver.-El dirigente estatal del Partido Acción Nacional (PAN), Joaquín Rosendo Guzmán Avilés dijo que a la fecha ningún alcalde afiliado a su partido le ha hecho de conocimiento de probables amenazas de parte de autoridades estatales, como la hecho de manera pública, su similar, la dirigencia del Partido de la Revolución Democrática (PRD).

Tras sostener un desayuno con el empresario y exacalde xalapeño, David Velasco Chedraui en un café del centro de la ciudad, fue entrevistado en relación con las acusaciones contra ediles perredistas, supuestamente de parte de funcionarios estatales y esperó no se haga eso con nadie de los alcaldes albiazules.

"No me han comentado nada, cualquier tema, sobre todo asuntos que se presenten estamos aquí. Esperemos no lo hagan, ni del Congreso que no lo creo, ni del gobierno del estado que tampoco lo creo, porque llegarían ya a una situación crítica donde amenazar a los alcaldes es algo fuera de la ubicación real que debe tener el estado de derecho".

Cualquier probable irregularidad en el ámbito municipal se debe actuar conforme la ley y lo marque el Órgano de Fiscalización Superior del Estado en ese sentido, aseguró.

"No es con amenazas ni mucho menos decirles que se van a ir a la cárcel, entonces es importante el tema, pero sobre todo, no podemos caer en un estado donde precisamente haya amenazas, los presidentes municipales no pueden estar aterrados por una situación que no se puede dar", estableció.

A la fecha tampoco alcaldes panistas han solicitado reforzar la seguridad en sus municipios, manifestó.

Sobre el segundo informe de gobierno y las comparecencias como parte de la glosa esperó se reconozca la situación actual.

"Esperemos que sea un informe de gobierno que el estado esta mal y que sea una glosa verdadera y los secretarios no se quieran cubrir y con decir que enviarán después las respuestas a preguntas y hagan el trabajo para los veracruzanos".