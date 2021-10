Alcaldes quieren ayuda para limpiar cuentas; ve la respuesta

El presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso local, Juan Javier Gómez Cazarín señala que al menos diez presidentes municipales lo han buscado para pedirle que los ayude a limpiar las observaciones por presunto daño patrimonial que tuvieron en la Cuenta Pública 2020.

Pese a que no dio a conocer nombres, en entrevista indicó que se trata de alcaldes de todos los partidos políticos y la mayoría de ellos tienen a su cargo municipios en la zona sur de Veracruz.

Leer más: Auditora se defiende de críticas, rechaza que haya obligado a alcaldes a contratar despachos contables

“A todos les he cerrado la puerta y con la pena del mundo se las voy a seguir cerrando. Me han buscado del PRD, del PAN, más del sur, se me han acercado porque como soy del sur han de pensar que los voy a ayudar, pero desde ahorita les digo con todo respeto que resuelvan su situación porque yo no soy tapadera de nadie”, dijo.

Local Alcaldes, los que más dinero deben aclarar

Refiere que no avalará ningún fraude municipal ni actos de corrupción cometidos por presidentes municipales y tampoco aceptará dinero a cambio de “limpiar las cuentas”, tal y como se lo han solicitado.

“No voy a dar nombres de los alcaldes, pero ellos ya saben que yo cierro la puerta a actos de corrupción, no me voy a coludir, ni voy a recibir ni un solo peso”, expresó.

Puntualiza que en caso de que a algún edil le hayan faltado validaciones o documentación para comprobar el uso del recurso público, no tendrán ningún problema en subsanar las observaciones.

Sin embargo, reitera, que desde el Congreso local no se permitirá que continúen las prácticas de administraciones anteriores en las que los alcaldes “ni labor hacían y se clavaban todo el dinero. Ese tipo de situaciones se tiene que erradicar en Veracruz”.