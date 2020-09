Alcaldes: unos quieren la reelección otros la rechazan

Opiniones encontradas provocó en alcaldes y regidores la noticia de que no podrán reelegirse para permanecer en el cargo en las elecciones del 2021.



Algunos consideraron que se trata de una aplicación correcta de la ley, mientras que otros señalaron que podrían acudir a los tribunales federales o la Suprema Corte de Justicia de la Nación para defender su derecho de poder aparecer en la boleta electoral.

El alcalde de Zongolica, Juan Carlos Mezhua Campos, señaló que el Tribunal federal o la Suprema Corte de Justicia de la Nación han dado fallos a favor de algunos servidores públicos que buscan reelegirse en estados donde se tienen las mismas circunstancias que en Veracruz.



Mencionó que en Nayarit y Nuevo León ocurrió exactamente el mismo escenario y algunos funcionarios obtuvieron el amparo en los tribunales para poder participar en la contienda electoral del próximo año.



“Es un tema de debate que los legisladores no clarificaron, pero las personas que tengan esa intención si acuden a los tribunales federales es probable que ganen la posibilidad de ir a una nueva contienda, sería una buena práctica democrática, al final de cuentas la reelección no es la permanencia del cargo, simplemente es que la ciudadanía pueda evaluar a sus autoridades", dijo.



Aseguró que él no busca reelegirse, ya que entre sus planes está dedicarse a cuestiones personales alejadas de la política.

“En lo personal no (busca reelegirse), después de mi salida de la presidencia municipal pienso dedicarme a la empresa que tengo, en mi caso no, pero conozco a varios compañeros que tienen la intención y son muy bien evaluados”, expuso.

El alcalde de Tuxpan,, mencionó que ningún funcionario de elección popular puede permanecer en su cargo un tiempo mayor al del presidente de la República, por lo que

“Nosotros somos de cuatro años, de darse una reelección serían siete años y estaríamos rebasando el tiempo del presidente de la República, sería una violación a las leyes. Solamente que se haya una legislación a nivel federal y se aplique, sería algo difícil porque la reforma electoral ya se aprobó”, expresó.



Consideró que si algunos servidores públicos tienen la intención de reelegirse no tienen que contravenir al periodo, “es un derecho que le dan al ciudadano para poder reelegirse, pero le ponen el candado de la temporalidad y ahí se vuelve violatorio un derecho”.

Manifestó que desde su punto de vista para los servidores públicos actuales no se puede aplicar la reelección y rechazó tener la intención de continuar en el cargo que concluye en diciembre del próximo año.



El alcalde de Chinameca, José Antonio Carmona Trolle, manifestó que debe existir piso parejo para los ediles y los diputados locales, a quienes sí se les va a permitir que busquen la reelección en el próximo proceso electoral.



“Considero que debe existir piso parejo en todos los aspectos porque le van a permitir a los diputados reelegirse, de igual manera se debe permitir la reelección de alcaldes y ediles que así lo quieran, es un derecho y al final de cuentas quien tiene la decisión final es el electorado”, opinó.



El edil no descartó la posibilidad de querer competir por la reelección, por lo que podría recurrir a un amparo para buscar dicha oportunidad.



“A los que nos gusta la política siempre estamos presentes, estamos viendo la posibilidad, como muchos otros, de buscar la oportunidad, si se abre la posibilidad con gusto seguiríamos caminando, considero que la ciudadanía tiene la oportunidad de juzgar el trabajo realizado. Tendríamos que reclamar nuestro derecho, si es así tenemos que ir al tema del amparo, pero esperamos que haya prudencia en el tema y se le permita al electorado decidir si podemos aparecer en las boletas del 2021”, dijo.



Indicó que el OPLE debe considerar la posibilidad de reelección para los ediles, ya que es un derecho que sí se les permitirá aplicar a los diputados.

El regidor tercero del Ayuntamiento de Coatepec, Jorge Ignacio Luna Hernández, indicó que la Constitución local estableceinmediato posterior para ser parte del siguiente Ayuntamiento.”, comentó.

Refirió que la ley es bastante clara, por lo que no se podría permitir la aplicación de esta figura en el próximo proceso electoral, “en este caso no se cumplen las condiciones, quien pretenda reelegirse debe tener los elementos, la cara y las manos limpias para pedirle a la ciudadanía el voto, debió haber dado resultados y tener el compromiso de trabajar por el pueblo”.



Consideró que la reelección es la oportunidad que la ciudadanía tiene para poder refrendar a las personas que han estado como gobernantes o, bien, darles el voto de castigo.



“Veo un punto a favor de la reelección, pero para solicitar el voto ciudadano deben tener elementos, sino es una canallada, además de que tiene que legislar puntualmente para que no se haga abuso de los recursos públicos, ese es un punto en contra que observo porque los gobernantes podrían utilizar los recursos para poder hacer sus campañas, lo que sería un golpe a la democracia”, comentó.



Al aseverar que no busca permanecer en el cargo, el edil dijo confiar en la decisión que se tome en los tribunales e incluso en la Suprema Corte en caso de que algunos servidores busquen por la vía del amparo lograr una resolución a su favor.



LO QUE DICEN LAS AUTORIDADES



El delegado del INE en Veracruz, Josué Cervantes Martínez, señaló que en el caso de las diputaciones federales sí se permitirá la reelección, pero en lo correspondiente a los Ayuntamientos existe un impedimento de ley para la aplicación de dicha figura.



Puntualizó que en año 2014, al reformarse la Constitución federal, se abrió la posibilidad de la reelección; sin embargo, se asignó una regla en la que se establece que cuando los cargos de ayuntamientos sean mayores a tres años no podrá aplicarse esta figura.



Recordó que los alcaldes que están actualmente en el poder fueron electos por cuatro años, por lo que no tienen la posibilidad de reelección.



“Los alcaldes que recientemente están en funciones, todo el cuerpo edilicio que se encuentra en funciones tienen su designación por cuatro años, de tal manera que si le aplica la regla constitucional se les impide poder ser reelectos”, expuso.



Manifestó que con la reforma constitucional que recién fue aprobada en el estado los cargos en los Ayuntamientos se reducen de cuatro a tres años, por lo que tras ello quienes resulten electos en el proceso electoral 2021 podrían participar por la reelección.

No debería existir impedimento: Fernando Yunez



Veracruz,Ver.- El alcalde de Veracruz, Fernando Yunes Márquez, aseveró que no debería existir impedimento para que ediles puedan reelegirse para un segundo periodo administrativo, como ocurre ya en el ámbito legislativo.



Señaló que el tema fue aprobado desde el 2015 en el ámbito federal, ya que México era uno de los pocos países en donde no existía la figura de la reelección de funcionarios de elección popular.

No obstante, recordó que, lo que le parece no debería tener mayor discusión que la experiencia que ya se tiene en el ámbito legislativo.

El edil dijo que la reelección daría la oportunidad de premiar a funcionarios que desempeñaron una buena gestión, así como castigar a aquellos con que no cumplieron con su trabajo.



“Desde el año 2015 la relección en México está permitida, nosotros ya tenemos, por ejemplo, diputados reelectos, Maryjose Gamboa es una, Bigen Rementería, Juan Manuel de Unanue, es decir, ya se aplicó, no tendría que ser distinto para los presidentes municipales, yo he estado a favor de esto, en el 2015 cuando estuve en el Senado de la República fui de los que trabajó en esta reforma electoral, que hoy en el estado de Veracruz se empieza a adecuar”.



Yunes Márquez recordó que el tema se mantiene aún bajo impugnación en el Tribunal Electoral, por lo que acatará la definición que se tenga en las elecciones del próximo año.



En contraste, el regidor décimo de Boca del Río y de Morena Carlos Buitrón Valenzuela, se pronunció en contra de la reelección de ediles para un segundo periodo de gestión en su municipio, porque esta medida resultaría contraproducente, ya que el alcalde en turno tendría la oportunidad de utilizar recursos públicos para dirigir su campaña electoral.



“En su momento estaba muy en desacuerdo en la reelección a un mismo cargo, estoy de acuerdo que, como funcionario, a lo mejor con permiso se podría proponer para un cargo distinto al que se tiene, pero no al mismo cargo, considero que no es lo adecuado”, declaró.

En la zona centro también se dividen

Butrón Valenzuela dijo que, por lo que eso le resulta suficiente para someterse al escrutinio de los votantes y continuar trabajando por la ciudadanía, si es el caso.

Córdoba, Ver.- Alcaldes como Luis Arturo Sánchez García del municipio de Tezonapa están a favor de las reelecciones de cargos edilicios porque es una oportunidad de cerrar ciclos y proyectos, pues afirmó que los años que se están frente a un municipio son pocos para ver finalizadas obras de infraestructura grande; sin embargo algunos otros están de acuerdo con sus gestiones municipales.

El Consejo General del Organismo Público Local Electoral (OPLE) en Veracruz dio respuesta a alcaldes municipales en relación a la posibilidad de una reelección para el proceso electoral del 2021, sin embargo dejaron claro que estas no son aplicables para los períodos considerados para cuatro años, siendo que solo tendrán efecto las autoridades locales que queden electas durante la elección del 2021.

En el caso del alcalde de Tezonapa, dijo no estar en contra de sus colegas municipales quienes de forma acertada hicieron la pregunta de las reelecciones al organismo, “nosotros fuimos elegidos por cuatro años para mi esta bien contestado, si el OPLE les dice que sí pueden participar pues es el órgano correspondiente para decirlo, la pregunta fue sana y que se vale hacerla”.



Afirmó que la duración de los periodos municipales no llegan a ser suficientes para ver obras de gran infraestructura y en su caso la actual administración es la segunda que cumple, siendo que la primera fue en el periodo del 2005 al 2007.



“Yo si apoyo la reelección que bueno y qué malo que no nos toque a nosotros, tres años no son suficientes, yo ya fui alcalde en el 2005 al 2007 y dejé muchas cosas por terminar y hoy lo estamos haciendo”, enfatizó.



Señaló dos términos importantes sobre este tema pues dijo que reelegirse y ganar son dos cuestiones diferentes y si la población de cada municipio ve la labor que se realizó durante los periodos de gestión serán ellos quienes decidan si vuelven a ocupar dicho lugar.

Oscar Pimentel Ugarte, alcalde de Atoyac recordó que las reelecciones no aplican para quienes están cuatro años al frente de un municipio como autoridad.



Dijo que la respuesta que dio el OPLE es la correcta, “serán los que vengan después de nosotros los que sí puedan reelegirse y esto es un incentivo para que los que ocupen próximamente el cargo hagan mejor su trabajo y que los ciudadanos le pueda dar la oportunidad de tres años más”.



Dijo que él no piensa en la reelección ya que está satisfecho con el trabajo que ha realizado y pese a que le falta un año de gestión está haciendo su mayor esfuerzo.

La reelección para las administraciones de tres años es buena pues ese periodo de trabajo es corto, señaló el alcalde Guillermo Mejía Peralta.

El dos veces edil de Nogales con periodos de administración de 4 años, señaló que para trascender en el Plan de Desarrollo Municipal y cumplir al 100% con el esquema de gobierno e infraestructura hidráulica es necesario más tiempo.



Y es que explicó, en muchas ocasiones, las gestiones para realizar obra millonaria con participación de la Federación, el estado o de los tres niveles de gobierno, rebasan el periodo de gobierno de los municipios.



De ahí que a las administraciones de tres años tener la posibilidad de reelegirse les permitirá dar continuidad a sus proyectos; aunque para conseguirlo tiene que realizar un buen trabajo para que cuente con el apoyo de su población. “Con la reelección hay más oportunidad de que pueda haber continuidad, aparte de que va a ayudar mucho más en la rendición de cuentas”, apuntó.



La población, destacó, va a poder calificar el desempeño y decidirá si valida la continuidad o no. Eso habrá de presionar a los presidentes municipales y ediles para que hagan de mejor manera su trabajo. “Sí lo veo viable, porque la emoción, el trabajo y la pasión será lo más honesto y transparente posible para que trascienda su gobierno y tenga el respaldo ciudadano”, refirió.

Este esquema, concluyó,y obras; aparte de que contribuye mucho en el desarrollo de las ciudades.Con información de Danytza Flores, Guadalupe Castillo y Mayra Figueiras