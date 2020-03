Alcaldesa de Ixhuatlán se dice víctima de campaña de desprestigio

Córdoba, Ver.-La alcaldesa de Ixhuatlán del Café, Viridiana Bretón Feito, indicó que existe una campaña de desprestigio ensu contra, tras ser señalada por un empleado de una gasolinera quien supuestamente fue víctima de abuso de poder por parte de la munícipe.

Así es, desgraciadamente a veces la política, lo mediático y todo depende de quien lo publique, no puedo dedicarme a defenderme de algo que no ocurrió, no sé el trasfondo pero si me imagino de quien viene

Cabe destacar que hace una semana Cristóbal Nava Cortés empleado y vecino de Coscomatepec dijo ante medios de comunicación haber sufrido de abuso de autoridad al perder su empleo en una gasolinera por presunta orden de la alcaldesa de Ixhuatlán del Café por negarse a cargarle gasolina sin un vale.

Acompañado de su abogado Juan Pablo Victori,a el afectado dijo interpondría una demanda en contra de la funcionaria, hecho que a decir de la edil no ha sucedido desconociendo las causas.

El día de hoy la munícipe dijo ser parte de un montaje planeado en su contra ya que no sólo es este tipo de noticias las que circulan en redes sociales acusándole de actos como prepotencia, siendo que se le señala de un mal manejo de la venta de boletos para la Feria de Ixhuatlán que se llevará acabo en próximos días sin embargo señaló el trasfondo es debido a que hay personas que no quieren pagar lo dispuesto por espacios para dicho evento.

Hay algunas personas que les molesta que se les cobre, creo que es por ese motivo que hay gente que derrama todo su odio en chats sin nombre a los que no se les puede dar credibilidad porque nadie da la cara por esa información