Alcaldesa de Jamapa lleva 14 días sin poder entrar al Palacio

XALAPA, Ver.- Tras haber presentado las denuncias correspondientes en la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, la alcaldesa de Jamapa, Florisel Ríos Delfín, acudió a la Secretaría de Gobierno para pedir a Patrocinio Cisneros Burgos que intervenga en el conflicto que existe en su municipio desde hace 14 días.

En entrevista, la alcaldesa aseguró que el síndico del Ayuntamiento, Julio César Sosa Villalvazo, mantiene cerrado el Palacio Municipal, a pesar de haber llegado a un acuerdo con las tres mujeres que habían sido despedidas y las cuales pedía su reinstalación, motivo por el que se argumentaba la toma del inmueble.

Explicó que tras resolver esta problemática se esperaba que el Palacio Municipal fuera liberado, pero, contrario a ello, ahora le están solicitando que despida a cinco empleados del Ayuntamiento.

Yo no me voy a prestar a esos caprichos, ya resolvimos lo que se supone era el conflicto y motivo del cierre del Palacio, ahora me están exigiendo que despida a cinco personas, entre ellas mi esposo que es presidente del DIF. No había venido a solicitar ayuda porque pensaba que el tema se resolvería, pero ya vimos que no es así

La alcaldesa argumentó que tiene en su poder pruebas, aunque no quiso decir cuáles, de que las personas que mantienen bloqueado el Palacio Municipal reciben un pago.

Les pagan 500, 300, 200, tenemos las pruebas para comprobar los hechos, pero las haremos públicas en su momento

En ese sentido, no descartó la posibilidad de que el diputado de Morena, José Magdaleno Rosales Torres, tenga injerencia en los hechos, pues anteriormente se “ha presentado al municipio para hablar mal de mí y decir que no trabajo, cuando yo me estoy dedicando a realizar mis actividades”.

Ríos Delfín se negó a responder si ha recibido amenazas directas de parte del diputado, pero, argumentó, “en su momento daré a conocer los hechos, estoy considerando (denunciarlo), es un tema que daré a conocer más adelante”.