Alcaldesa de Totutla asegura que no dejará pendientes a próxima administración

La presidenta municipal de Totutla, Mayra Paredes Morales, aseveró que no dejará obras pendientes ni observaciones hechas por el Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) que deba aclarar la próxima administración.

En conferencia de prensa, en la que se anunció la realización del Festival Orquídeas de la Montaña en el municipio que representa, aseveró que las observaciones realizadas por el Orfis sobre las Cuentas Públicas 2019 y 2020 hacia el ayuntamiento son atendidas.

Leer más: Ve dónde estará el mural más largo; medirá un kilómetro

Local Con festival, buscan reactivar economía de los productores de orquídeas en el estado

Mencionó que en cuanto a la Cuenta Pública 2019 se realizaron observaciones relacionadas con la construcción de cuartos dormitorios, los cuales, afirmó, ya fueron concluidos.

“En el 2019 salimos con observaciones de unos cuartos dormitorios, pero ya están todos hechos, eso no me preocupa porque sólo eran unos documentos que me faltaban”, expuso.

Aunque no especificó qué tipo de documento, la edil indicó que en la Cuenta Pública 2020 únicamente recibió observaciones por la falta de entrega de un escrito.

Aseguró estar tranquila porque la próxima administración no podrá realizar señalamientos en su contra, ya que no dejará obras pendientes o inconclusas.

“Yo creo que la mayoría de los municipios salimos con observaciones, de los 212 municipios 210 salimos observados en la Cuenta Pública 2019 y en la del 2020 todos fuimos observados, pero estoy muy tranquila porque todas las obras están hechas, no tenemos nada complicado que aclarar”, expuso.

Finalmente, comentó que ha realizado reuniones con el Orfis, a fin de determinar de cuánto sería el monto del presunto daño patrimonial de la Cuenta Pública del 2020, pero “sólo se trata de un documento pendiente, es lo único que tenemos que entregar”.