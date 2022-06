Desde niña, Alejandra lucha para conservar el medio ambiente

Veracruz, Ver.- Con tan solo 29 años de edad Alejandra Conteras Casso López ha sido reconocida a nivel nacional e internacional por sus proyectos de conservación ambiental colocándose entre las 120 jóvenes menores de 30 años más destacados en el ámbito ecológico.

En entrevista para Diario de Xalapa la también licenciada en derecho indica que aunque sus primeras experiencias con el cuidado al medio ambiente se dieron en los últimos grados de primaria como voluntaria, fue a los 17 años cuando formó su asociación civil “Somos + Decididos”.

Explica que por ser menor de edad fueron su mamá y algunos amigos quienes la apoyaron para constituir dicha asociación.

“Siempre comparto que recuerdo con mucho cariño mis experiencias de voluntariado y de servicio a la comunidad cuando estaba en la primaria recuerdo con claridad que en quinto y sexto de primaria me invitaban a visitar asilos, casas hogares, limpiar playas, reforestar y justo como en ese nivel de crecimiento y entendimiento del impacto que estaba generando fue cuando me di cuenta que podía dedicar mi tiempo de un pasatiempo a un proyecto de vida (..) cuando estaba en bachillerato es que nace Somos + Decididos yo aún era menor de edad pero mi mamá y mis mejores amigos que eran mayores me ayudaron a constituir legalmente el proyecto”, destaca.

Comenta que Somos + Decididos fue una de las primeras asociaciones enfocadas al cuidado al medio ambiente, pero de unos años a la fecha se ha vuelto como una moda y actualmente es una gran necesidad el atender este problema debido a que son mayores los efectos del cambio climático.

“Hace diez años hablar del medio ambiente era una utopía ¿para qué generar educación y sensibilización de algo que no lo vamos a ver en estas consecuencias negativas? Y de pronto hace cinco años se convirtió en una moda, de repente todos van por los popotes de aguacate, que si los termos para no generar plásticos de un solo uso y de alguna manera hoy ya es una necesidad donde todos debemos participar, no se necesita ser ambientalista se necesita ser ciudadano responsable”, afirma.

Refiere que a la fecha “Somos + Decididos” ha generado alrededor de 40 iniciativas; uno de los primeros programas fue el de “Somos + Dignificando tu vivienda” que consiste en el forrado de viviendas de muros de madera con tetra-pack para poder aislar el frío y evitar el agua de la lluvia al interior de las casas.

Este programa inició en el valle de Perote y posteriormente se llevó a la sierra de Zongolica logrando beneficiar a más de 500 familias con la recolección de tres toneladas de tetra-pack que se recuperó de cafés y restaurantes de la zona conurbada que se sumaron a la causa.

Con el proyecto de “Somos + Dignificando tu vivienda” la asociación civil obtuvo el onceavo lugar dentro del programa Iniciativa México en el año 2011.

Alejandra Conteras se coloca entre las 120 jóvenes menores de 30 años más destacados en el ámbito ecológico / Foto: Raúl Solís | Diario de Xalapa

Sin embargo a lo largo de su carrera Alejandra ha sido merecedora de otras condecoraciones como el Premio Estatal de la Juventud en el año 2014 de manos del exgobernador Javier Duarte de Ochoa así como el Premio Nacional de la Juventud 2015 que le otorgó el expresidente Enrique Peña Nieto.

En el 2014 tuvo su primer reconocimiento a nivel internacional otorgado por el Banco Interamericano de Desarrollo recibiendo el premio “BIV” Jóvenes Innovadores Verdes que condecora a los jóvenes menores de 35 años latinoamericanos que estuvieran haciendo aportaciones para la adaptación y mitigación del cambio climático.

El reconocimiento obtenido fue por el proyecto de “Cocina” que busca acopiar el aceite usado de cocina para disminuir la contaminación del río Papaloapan como una estrategia de educación ambiental en la baja cuenca que ha permitido que se replique en otras regiones.

También es la única mexicana que recibió el Premio internacional ONU Jóvenes por la Tierra en el 2020 el cual es un reconocimiento que se otorga a los jóvenes innovadores menores de 30 años que estén contribuyendo en acciones a favor del desarrollo sostenible.

“Darnos cuenta de que primero nos había reconocido en el extranjero antes que en casa también es un momento de hacer notar esta visión global con acciones locales y bueno el haber ganado el onceavo lugar en Iniciativa México en 2011 eso empezó a catapultar el esfuerzo que estábamos haciendo, el programa de cocina es el proyecto que más ha perdurado desde el 2014 lo tenemos vigente y eso ha permitido hacer notar el esfuerzo de instituciones que literalmente están ahí al pie del cañón de Tierra Blanca, Tres Valles, la Secretaría de Medio Ambiente, al gobierno y ser parte de instituciones internacionales como la Embajada de Noruega en México, con la Embajada de Suecia en México y recibir este acompañamiento de la Confederación Internacional gracias a nuestros esfuerzos en la agenda 2030 de Desarrollo Sostenible es una manera de decir ahí vamos, estamos avanzando”, expresa.

Actualmente Somos + Decididos ha ido sumando ha ido sumando a más colaboradores, por ejemplo, trabajan con 10 instituciones particulares que participan en distintas campañas enfocadas en el cuidado del medio ambiente.

En el camino recorrido Alejandra ha guardado experiencias y momentos muy conmovedores que la impulsan a continuar trabajando en más proyectos que puedan generar un impacto positivo en la sociedad.

Uno de estos momentos más especiales son las palabras de un niño del municipio de Ayahualulco mientras trabajaban en el proyecto de “Somos + Dignificando tu vivienda”.

“Cuando ganamos un lugar en Iniciativa México por el impacto mediático nos estuvieron dando seguimiento y con medios de comunicación fuimos al municipio de Ayahualulco, estuvieron autoridades y demás pero querían entrevistar a beneficiarios, llamó la atención un niño que corría de un lado a otro con las cajitas de leche, lo querían entrevistar pero era muy pequeño quizá se pondría nervioso o no sabría que decir pero lo que dijo al final me llenó de emoción porque le preguntaron a Eric, así se llama el niño, que si le gustaba jugar, que si iba a la escuela pero también si sabía para qué servían las cajas de leche y el respondió que para que más niños como yo no sientan frío en sus casas, nunca me imagine el impacto que podía tener la acción concretamente, Eric me enseño que la educación ambiental tiene que ser nuestro aliciente de la participación ciudadana”, expresa en medio de mucha emoción.

Alejandra sigue firme en seguir creando proyectos en beneficio del medio ambiente, haciendo alianzas con más asociaciones, con instituciones educativas pues sigue contando con el apoyo de su mamá, amigos y ahora también de su novio Paco.