Alerta: cada vez escasea más el agua en Veracruz; ve las razones

Cada vez es más evidente el desabasto de agua en las grandes ciudades como Xalapa, Veracruz, Boca del Río, así como otras medianas, y aunque las razones son muchas, entre algunas es que en los últimos años hay menor temporalidad de lluvias, hay más deforestación y muchos cambios de uso de suelo.

De acuerdo con Leonel Zavaleta Lizárraga, director ejecutivo del Fondo Golfo de México A.C., la temporalidad de la lluvia se ha ido modificando por condiciones de cambio climático y no es que llueva menos, sino que las lluvias se han intensificado, pero en periodos más cortos lo que trae como consecuencia es que haya mucha agua disponible, pero en pocos momentos y esa agua corre por las cuencas de los ríos y se va al mar.

Citó que por ejemplo en la capital del estado cada vez son menos los días de neblina cuando anteriormente era conocido por el famoso “chipi chipi”, los inviernos son secos, poco húmedos, lo que significa que hay menos agua en el ambiente, menos agua que se filtra en el subsuelo.

Esto se genera porque cada vez se hacen más cambios de uso de suelo de los bosques a otro tipo de actividades, principalmente agropecuarias sin importar que los bosques ayudan a regular la temperatura y la humedad.

“Lo que sucede en los bosques arriba es que derivado de la deforestación, los cambios de uso de suelo, reducimos la cobertura de bosques que tiene ese efecto de esponja que es cómo aprovechamos o bien en los caudales de los ríos, cada año tenemos menos días con estas condiciones y por eso en las temporadas de estiaje, de secas tenemos menos agua acumulada de la temporada de lluvias, en Xalapa ya se están generando tandeos en una ciudad en la que llueven mil 500 milímetros de agua al año que es muchísima agua pero sucede que no tenemos la capacidad de absorber como antes porque hemos perdido cobertura forestal”, explicó.

Para la zona conurbada Veracruz, Boca del Río Medellín que dependen del Pico de Orizaba, este aún tiene cobertura forestal, pero con los efectos del cambio climático se han reducido sus glaciares que han impactado en el sistema de agua de la cuenca del Jamapa.

Comentó que precisamente los municipios conurbados de Veracruz-Boca del Río y Medellín demandan mayor cantidad de agua en toda la cuenca porque son los más poblados y además de una gran concentración de la industria también tienen una infraestructura turística muy importante.

El investigador hizo hincapié en que el agua no viene de la llave, sino que viene de las cuencas altas como el Pico de Orizaba, Huatusco, de Ixhuatlán del Café, de municipios como Calcahualco, Coscomatepec, por lo que es importante generar mecanismos de política pública para mantener sus bosques y asegurar el suministro de agua para las próximas generaciones.

Se debe hacer conciencia entre la población de que los recursos naturales no son ilimitados y de no empezar a cuidarlos habría graves consecuencias para la humanidad, dijo.

“Tenemos que hacer conciencia de que los recursos naturales no son ilimitados y que el agua depende mucho del ciclo hidrológico, como sociedad tenemos que generar sistemas de planeación territorial que nos permita utilizar el suelo de acuerdo a su vocación natural, no construir donde no se debe, empezar a voltear en las acciones de infraestructura verde hay que empezar a restaurar la vegetación en los márgenes de los ríos, restaurar nuestras cuencas”, reiteró.

Las actividades de ganadería y agricultura que generan más gases de efecto invernadero pueden combinarse con elementos naturales a través de potreros verdes, ollas de agua para la captación de agua de lluvias.