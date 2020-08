Alerta CONDUSEF sobre fraudes de financieras durante pandemia

Veracruz, Ver.- La Comisión Nacional para la Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros, alertó sobre los nuevos fraudes que realizan entidades financieras en el estado.

Y es que aprovechándose de la crisis económica y el desempleo que ha generado la pandemia del Covid-19, empresas fraudulentas se están presentando como financieras ofreciendo supuestos créditos, a cambio de ciertas cantidades de dinero que los interesados deben pagar de manera anticipada.

El subdelegado federal de la (Condusef) en Veracruz, Rafael Trillo Gracida, advirtió que las empresas falsas contactan a través de vía telefónica, por redes sociales o bien se hacen pasar por promotores de la entidad financiera.

“Estamos emitiendo unas alertas por instituciones que se están haciendo pasar por instituciones financieras, donde les ofrecen a través de watts App, Facebook, créditos que van desde los mil pesos hasta los 200 mil pesos con un cobro de interés del 6.5 por ciento y les dicen que durante tres meses tienen que pagar 8 mil pesos y una vez que pasan los tres meses les informa que les van a prestar la cantidad ofrecida, pero al final de cuentas no les ofrecen nada y se desaparecen”, comunicó.

En Veracruz han detectado la presencia de más de 50 empresas de este tipo y al menos cien personas han sido defraudas.

En estos casos, la Condusef no puede apoyar a las personas porque ya se trata de un delito, por lo cual ya tendría que presentar la denuncia correspondiente ante la autoridad judicial.

“No podemos actuar porque no somos la autoridad competentes, entonces si les pido que tengan mucho cuidado porque la Condusef no puede intervenir porque no son instituciones financieras y no somos autoridad competente para mandar a llamarlas, en estos caso tendrían que recurrir alguna autoridad judicial a denunciar el fraude que les hicieron y bueno normalmente son inlocalizables”, dijo.

En ese sentido reiteró el llamado a no dejarse engañar en estos tiempos de difíciles porque ni el gobierno federal ni los bancos solicitan anticipos de dinero en efectivo para otorgar créditos.

En el portal www.condusef. gob.mx se encuentran registradas las instituciones financieras confiables, por lo que llamó a consultarlo antes de adquirir algún crédito o préstamo.