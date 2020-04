Alerta Coparmex: Veracruz perdería 20 mil empleos por la pandemia

Xalapa, Ver.- El presidente de la Coparmex Xalapa, Luis Sánchez Ávila, dijo que la inactividad económica que se vive a causa de la pandemia de coronavirus (Covid-19) podría provocar la pérdida de al menos 20 mil empleos en la entidad, en caso de no contar con el respaldo de los tres niveles de gobierno para evitarlo. También exhortó a los trabajadores unirse para pedir a la Federación la puesta en marcha del "salario solidario".

Aunque dijo que aún es prematuro hablar de cierres definitivos, sostuvo que Xalapa, como cualquier otra ciudad del país, no se salva de esa situación y que habrá que esperar julio y agosto, que enmarcan la temporada vacacional de verano, con la esperanza de que la economía se reactive y salvar fuentes de trabajo.

En entrevista, señaló que Coparmex Xalapa cuenta con aproximadamente 150 empresas afiliadas, la mayoría restaurantes y hoteles, que a la fecha no se han declarado en quiebra o cierre definitivo a causa de la crisis económica que "es la peor desde 1929". Se trata de cierres temporales de al menos un 80% de los restaurantes y hoteles, "porque no tiene caso que tengan la luz prendida y los hornos, pues no hay clientela", señaló.

Además, dijo que los que se mantienen en funcionamiento se adaptaron a la situación actual, aunque trabajan entre un 3 y 5% de lo habitual.

También sostuvo que el apoyo del Ayuntamiento no lo han obtenido y que el estatal ha sido insuficiente para enfrentar "el problema desastroso que se viene", por lo que se necesita la intervención directa de la federación. Sánchez Ávila también ofreció una videoconferencia, en la que presentó la "Estrategia para conservar el empleo de las y los mexicanos ante la crisis del Covid-19", la cual consiste en lograr que la Federación autorice recursos extraordinarios para que parte de los salarios se cubran con el erario y la otra con los patrones, para generar "un salario solidario"; una alternativa para obtener recursos sería posponer grandes obras o la adquisición de algún préstamo.

Pidió a la federación "que se ajuste el pantalón" para dar incentivos y facilidades a las empresas que buscan mantenerse. Convocó a trabajadores y empleadores a solicitar al Gobierno de la República, que sólo durante el periodo de emergencia, autorice recursos extraordinarios financiados con impuestos.