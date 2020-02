Alerta en Veracruz por casos de VIH-Sida y embarazos por no usar preservativos

Tenemos estadísticas de que "los jóvenes no usan condón”, indicó Karina Santos Méndez, AHF México consejera y aplicadora de pruebas de VIH. Karina es parte de AHF México que inició desde 2004 en el país y pertenecen a la organización mundial Aids Healthcare Foundation .

Explicó que el jueves 13 de febrero un día previo al 14 de febrero, es el día internacional del condón con su campaña “Con condón es sexy”, donde se regalarán condones, tendrán stands informativos sobre el uso correcto del condón interno y externo.

“Vamos a regalar los condones externos y en los stands van dar información del condón externo, y toda las acciones que realizamos son de forma gratuita”, dijo. Araceli Méndez Martínez, coordinadora general de la asociación civil “Tan raro como los demás”, abundó que Veracruz se encuentra en cifras rojos ante el poco uso del condón somos segundo lugar nacional en VIH/SIDA y embarazo adolescente

Indicó que el Grupo Multisectorial aquí en Veracruz en septiembre de 2019 se reportó que Veracruz es el segundo lugar por casos de VIH; y sigue como la entidad que más mujeres aporta con VIH y SIDA a nivel nacional.

Ante esto es evidente la falta de uso del preservativos en el estado, por lo que comentó que el objetivo es llevar los condones a la población para quitar el estigma. Fernando usa condón desde que tenía 21 años cuando inició su vida sexual; el principal objetivo de usar condón para él es que no se quiere enfermar de algo. “El uso correcto del condón nos permite evitar infecciones de transmisión sexual, VIH y embarazos no planificados”, señaló Karina Santos.

Expresó que debido a que no pueden acceder ellos, puede ser por pena, también no lo hay o no lo ocupan de forma correcta. Detalló que hay un mito como no se siente lo mismo o tengo una pareja estable pero destacó que todas y todos pueden adquirir VIH.

Araceli Méndez mencionó que el 13 de febrero van dar información sobre VIH/SIDA y equidad de género con respecto al tema de diversidad sexual. Resaltó que no se toma en cuenta que la población empieza su vida sexual jóvenes, como a los 12 años, entonces el o la menor de edad al pedir un condón es interrogado.

Ulises comentó que de fijo lo usa desde hace cuatro años, porque entendió que es importante usarlo si no tienes una pareja estable, entonces es por prevención y cuidado de personal.

No es correcto creer que porque alguien te dice que está sano, ya es suficiente para tener sexo sin protección.

En otro tema, Karina Santos mencionó que realizan pruebas gratuitas de detección de VIH los lunes en 20 de noviembre número 211 de 15 a 20 horas y miércoles en el DIF Municipal Xalapa de 10 a 18 horas.

Este jueves 13 de febrero de 2020 cuentan con diez mil condones sólo para regalar en Xalapa, por lo que estarán en el parque Juárez de 10 horas a 15 horas.