Alerta: puede haber más derrumbes y deslaves

Las lluvias y tormentas fuertes seguirán presentándose en la mayor parte del territorio veracruzano, por lo que continúa el peligro de deslaves, derrumbes, deslizamientos y crecidas de ríos o arroyos de respuesta rápida.

De acuerdo al reporte de las autoridades de Protección Civil, las ondas tropicales 23 y la 24, esta última con eje actualmente sobre y al sur de Quintana Roo, apoyadas por el campo de vientos en altura, mantendrán las condiciones para lluvias fuertes acompañadas por tormentas con ráfagas de viento, actividad eléctrica y caída de granizo en varias regiones del estado de Veracruz.

Los modelos de pronóstico muestran el desarrollo de un Giro Centroamericano en los próximos días que puede fortalecer a una onda tropical que actualmente se mueve sobre el oriente del Caribe, la cual se tiene previsto evolucione a un disturbio tropical sobre el suroeste del Caribe y se desplace hacia la península de Yucatán, cruzándola e internándose al suroeste del Golfo de México, todo esto en cinco días cuando presentaría 60% de probabilidad de evolucionar a ciclón tropical. Por lo anterior se le presta una vigilancia especial.

Dadas las condiciones actuales del terreno y de los niveles de algunos ríos provocados por el paso de Grace, la Secretaría de Protección Civil recomienda continuar con las medidas preventivas, acatar instrucciones de autoridades locales y consultar actualizaciones del tiempo.

Asimismo, se deben extremar precauciones ante lluvias y tormentas que pueden favorecer anegamientos, inundaciones, corrientes peligrosas de agua en centros urbanos, crecida de ríos o arroyos, inundaciones en llanuras, granizadas y ráfagas de viento que generen caída de techos, árboles, ramas y espectaculares, deslaves, deslizamientos de tierra y derrumbes.

PIDEN ESTAR ATENTOS

La Dirección de Protección Civil emitió una Alerta Preventiva por deslaves y deslizamientos, por lo que se exhorta a la población a estar atenta los siguientes días a señales como agrietamientos, desprendimientos de la capa vegetal, inclinación de árboles y postes, escurrimientos de agua por las zonas medias del terreno, así como a implementar medidas precautorias ante la posibilidad de nuevos deslizamientos. La alerta se deriva del paso del huracán Grace.

Por lo anterior, se ponen a disposición de la ciudadanía los albergues temporales localizados en el Centro de Gestión Comunitaria (CGC) Fovissste, ubicado en el bulevar Diamante 192, así como en la Aldea Meced, ubicada en la esquina de las calles Jorge Cerdán y Justino Sarmiento, colonia Juan de la Luz Enríquez, se informó mediante comunicado de prensa. Para reportar cualquier suceso relacionado con la presente alerta, la Dirección Municipal de Protección Civil pone a disposición los números telefónicos 2288 404 220 y 2288 900 794, mediante los que se puede brindar atención y orientación.

Las labores de limpieza en colonias afectadas continúan. | Foto: Cortesía Ayuntamiento de Xalapa

Las colonias susceptibles a deslaves y deslizamientos son las siguientes: El Porvenir, Porvenir II, Framboyanes, El Cafetal, Las Terrazas, Del Camposanto, La Barrera, Del Centro, Residencial Fesapauv Crystal, Obelisco Ánimas, Valle del Sol, Progreso Macuiltépetl, Jardines de Xalapa, Héroes Ferrocarrileros, El Nacimiento, Sumidero, Vanguardia Revolucionaria, Agua Santa II, Bugambilias de Xalapa (Bugambilias del Sumidero), Dolores Hidalgo y Plan de Ayala. Además, Insurgentes, Lomas del Tejar, Cuauhtémoc, Felipe Carrillo Puerto, Electricistas, Buena Vista II, Coapexpan, Lomas Verdes, Xalapa 2000, El Olmo, Las Torres, Fuentes de Las Ánimas, Indeco Ánimas, Comercio, Puente de Triana, Fraternidad, Antorchista, La Haciendita, La Troje, Margarita Morán, Reforma, Jardines de Santa Rosa, Encanto del Sumidero, Nueva Xalapa, Dante Delgado Rannauro, Brisas del Sedeño, La Cañada y Loma del Puente. Así como Montevideo, La Represilla, Campamento 24 de Junio, San Judas Tadeo, Los Girasoles, Quinta Sección Las Terrazas, 21 de Marzo, Volcán De Colima, Real del Centro, La Lagunilla, Valle del Tronconal, Arboledas del Tronconal, Aviación Civil, José Revueltas, La Troja, Ojo de Agua, Ocampo, Los Ángeles, El Haya, Lomas de San Roque y Loma Bonita.

AFECTADOS CLAMAN AYUDA

Pobladores de municipios como Poza Rica, Papantla, Gutiérrez Zamora, Tecolutla, Nautla y Tuxpan siguen solicitando apoyo tras el paso de Grace.

La falta de electricidad fue lo que provocó que en dichos municipios la carencia de alimentos, agua potable y embotellada se convirtiera en un peregrinar para las familias damnificadas por el paso del huracán Grace.

Pero también las pérdidas de siembras, los daños a las viviendas, comercios, restaurantes y hoteles preocupa a quienes viven en dicha zona.

La zona de Costa Esmeralda fue una de las más afectadas, ahí se registró la caída de palapas, techos y láminas de los hoteles y restaurantes.

La zona de Costa Esmeralda fue una de las más afectadas, sobre todo por la falta de energía eléctrica que no sólo generó la falta de insumos, sino que ahuyentó a los pocos visitantes que se tenían.

Lo anterior, dado que los hoteleros no pudieron garantizar el servicio porque se quedaron sin electricidad desde el viernes pasado hasta el lunes.

Habitantes de Tecolutla demandan apoyos tras el paso del huracán. | Foto: René Corrales

Ayer martes la CFE restableció el servicio, pero con algunas fallas, por lo que se generó molestia en los prestadores de servicios que viven del turismo.

“La luz se viene y se va, se prenden y apagan los refrigeradores, las computadoras, los climas, tenemos el temor de que se descompongan y sea un daño mayor para nosotros”, expuso la gerente de uno de los hoteles de la zona.

Además, manifestaron que los alimentos con los que contaban entraron en descomposición porque los enfriadores no recibían energía eléctrica y, por la falta del servicio, tampoco se pudo adquirir hielo para conservarlos, sobre todo tratándose de mariscos.

Los prestadores de servicios externaron su molestia ante la falta de apoyo de las autoridades de los tres niveles de gobierno, ya que se cayeron palapas, techos y algunos inmuebles sufrieron daños con el paso del huracán.

“Hasta ahora no nos han ayudado, estamos resolviendo como podemos, pero necesitamos levantarnos pronto porque nosotros vivimos del turismo y no podemos ofrecer un buen servicio si no tenemos las condiciones para hacerlo, debemos limpiar por completo y volver a reconstruir, pero para eso se necesita ayuda de las autoridades, es algo costoso que no podemos solventar”, exhibieron los prestadores de servicio.

En esta zona turística, una de las más conocidas a nivel nacional, se ubican alrededor de 80 hoteles de todos los niveles y más de 100 restaurantes que ofrecen sus servicios, principalmente a los visitantes.

Los alcaldes de Tecolutla Juan Ángel Espejo Maldonado, de Tempoal Abel Díaz Ponce y de Chiconquiaco Nazario Perea Aguilar se unieron al llamado que han hecho varios ediles para solicitar ayuda a las autoridades estatales y federales porque registraron desde pérdidas de viviendas, destechamientos y caída de árboles hasta afectaciones graves de cultivos de plátano y cítricos y otros más en sus respectivas regiones.

Otros de los daños que se reportan es en Tempoal, donde siete zonas tuvieron pérdidas totales, se desalojó a 200 personas y varias comunidades permanecen incomunicadas por daños en las vías de comunicación y algunas zonas quedaron bajo el agua.

También se reporta que en Chiconquiaco tres kilómetros de carretera quedaron destrozados, los cuales comunican a cinco comunidades, por lo que solicitan ayuda.

Una de las comunidades con mayores daños en este municipio es El Escalanar, cuya carretera se dirige al municipio de Alto Lucero y a Xalapa, por lo que la afectación es alta.

Cabe recordar que el paso de Grace afectó a 58 municipios de Veracruz de la zona norte, centro, la región del Totonacapan y la Huasteca baja y las labores continúan.