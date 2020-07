¡Alerta! Se relajaron xalapeños y se disparan casos y muertes de coronavirus

Todo el trabajo de contención del virus causante del Covid-19 que se tuvo durante marzo, abril y mayo en Xalapa se vino abajo a partir del 1 de junio, cuando miles de personas salieron a las calles sin acatar las instrucciones sanitarias, aseguró el alcalde Hipólito Rodríguez Herrero, en una entrevista en la que hace constar la preocupación de la autoridad municipal.

Con más de 500 contagios oficiales —aunque expone que puede haber subregistro— y con Xalapa en semáforo rojo, el funcionario municipal hace un llamado urgente a la ciudadanía a respetar las medidas básicas de precaución, a usar el cubrebocas y a mantener la sana distancia durante sus actividades diarias. De no atender estas instrucciones, advierte, se corre el riesgo de colapsar el sistema de salud en la capital del estado. “Hay que cuidar que la curva no crezca más porque si no las instituciones de salud se van a ver desbordadas y no van a poder contar con las camas necesarias para las personas que requieran atención médica”, explicó.

Para Diario de Xalapa, Rodríguez Herrero reconoció que en la capital existe otra emergencia: la económica. Por ello, explica que la autoridad tomó la decisión de dejar operar a todos los negocios de actividades esenciales mediante un plan denominado “Reactivación responsable y regulada”, que consiste en vigilar que todos los trabajadores de estas empresas y sus clientes usen las medidas apropiadas, que se respeten los horarios señalados y que se eviten las aglomeraciones. Aunque aclara que este plan de reactivación excluye a giros como los bares y los gimnasios que deben permanecer cerrados.

“Yo no me voy a oponer a que opere la zapatería o la ferretería. Quiero que operen, pero cumpliendo las reglas de salud porque si no lo hacen entonces no están ayudando a que la pandemia se controle. Hay actividades que son más vulnerables que otras al contagio, esas van a seguir cerradas. Ese es el mensaje”.

También hizo un llamado a la ciudadanía a repensar el concepto de “Nueva normalidad” como un esquema más solidario, sustentable y saludable, ya que fue la “vieja normalidad” la que trajo el problema de salud que ha enfermado a miles de veracruzanos.

CIUDADANOS AFLOJARON MEDIDAS EN JUNIO

Entrevistado en la sala de expresidentes del ayuntamiento capitalino, Hipólito Rodríguez muestra un par de gráficas elaboradas por el investigador Manuel Martínez de la Universidad Veracruzana, en las que resulta evidente que el desarrollo de la pandemia va en ascenso en Xalapa. Según los datos oficiales de la Secretaría de Salud, hasta el 30 de mayo la capital veracruzana tenía 59 casos, un mes después el 30 de junio se tenía un registro de 378, mientras que las defunciones fueron de 6 a 56 en estos 30 días y durante los primeros días de julio siguen aumentando.

Ante esto, el alcalde asegura que existe preocupación al interior del Ayuntamiento —en cuyo cabildo ya hay un caso positivo— por el incremento exponencial en el número de contagios y fallecimientos atribuibles al contagio del Covid-19. “La verdad es que sí quisiéramos trasmitirle a la sociedad en su conjunto que es muy importante acatar las reglas que nos está marcando el sector salud. Xalapa lo venía haciendo muy bien a lo largo de los meses de abril y mayo, la sociedad en su conjunto respondió de una manera muy adecuada a las instrucciones que nos dio el sector salud, desgraciadamente a partir del mes de junio se vinieron dando acciones que hicieron perder lo ganado y eso es lo que más nos preocupa”, dijo.

El aumento de casos coincide con la entrada en vigor de la llamada “Nueva normalidad” que decretó el gobierno federal. En este marco, el alcalde explica que la forma en la que se comunicó esta nueva etapa se prestó un malentendido y que muchos xalapeños entendieron que ésta implicaba salir sin protección a la calle a operar cualquier actividad económica. “Es muy claro que a partir de junio el número de personas contagiadas se despega tremendamente (…) En un mes se triplicó el número de registros de contagios y hasta podríamos decir que hay una subestimación ahí, yo creo que hay muchas más personas. Pero es evidente que es el mes de junio cuando pierde el control”.

CUARENTENA Y CRISIS ECONÓMICA

El presidente municipal de Xalapa señala que la cuarentena que las autoridades sanitarias implementaron para evitar que se multipliquen los contagios de Covid-19 ha traído como consecuencia una parálisis económica en la capital que ha afectado particularmente a los sectores que ya eran más vulnerables. Y es que, explica que, aunque la afectación general es global, hay personas que se han visto más golpeadas por la falta de ingresos.

Ante esto, dio a conocer que el Ayuntamiento a su cargo ha tratado de generar estrategias económicas para poder ayudar a la gente que vive en situación más precaria. Una de las primeras estrategias, dijo, fue la entrega de despensas a los sectores vulnerables a través de un esquema de “casa por casa”, con el fin de evitar el clientelismo político en estas acciones.

Precisa que en una primera etapa se adquirieron cerca de 10 mil despensas que ya fueron entregadas a las familias xalapeñas que solicitaron el servicio y añadió que ya fueron licitadas a un proveedor local otras 20 mil que se entregarán en los próximos días bajo el mismo esquema. “Esa es una de las formas en que el Ayuntamiento está ayudando a que la gente pueda reponerse de la escasez de ingresos monetarios”.

Rodríguez Herrero asegura que también se ha realizado la entrega gratuita de cubrebocas en sitios públicos, y a través del órgano de gobierno de la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento (CMAS) se acordó la entrega de subsidios para la población, así los sectores más vulnerables tendrán la posibilidad de pagar sólo la mitad de su factura de agua, mientras que los sectores medios y altos tendrán descuentos del 30 y 10% respectivamente. “Toda la sociedad xalapeña ve que su factura está recibiendo un subsidio para poder consumir el agua con un menor pago. Entonces es una multiplicidad de acciones que está tomando el cabildo para ayudar a sobreponernos a la situación”, apuntó.

PLAN DE REACTIVACIÓN

Sobre el cierre de negocios y la solicitud de los empresarios xalapeños para que se les permita operar, el presidente municipal de Xalapa confirma que el Ayuntamiento no se opondrá a la reapertura de los negocios esenciales, sin embargo, aclaró que esta reapertura deberá ser responsable y regulada. De lo contrario, advierte, habrá clausuras.

A más de 100 días de que se implementó el plan de “Quédate en casa”, el alcalde asegura que entre la población ya existe la necesidad de salir a las calles a buscar ingresos. Por ello reconoce que el gobierno municipal permitirá la reapertura de tiendas y negocios “siempre y cuando se respeten las reglas”. Indicó que la norma es el uso correcto de los cubrebocas entre los clientes y trabajadores. Hace hincapié en que se use de manera correcta, ya que mucha gente lo usa para taparse solo la boca y no la nariz, lo porta en el cuello o en el cabello y con esto no se cumple la función de protección para la que fue diseñado. “Hay que usarlo tapándose bien la nariz y la boca y usarlo siempre que hay una interacción con otras personas. Usando el cubrebocas entre todos disminuimos a menos del 5% la posibilidad del contagio”.

Rodríguez Herrero dio a conocer que, tras una reunión digital con empresarios de Xalapa, éstos aceptaron acatar la estrategia denominada de las "3 erres": reactivación responsable y regulada en la que se comprometieron a cuidar los horarios, a evitar aglomeraciones, a mantener la debida distancia de y con los consumidores y a privilegiar el uso de los medios digitales para ofrecer servicios. “¿Qué significa una reactivación responsable regula? Significa que sí queremos que se reactive la economía porque es fundamental que la gente tenga fuentes de ingreso, pero tenemos que hacerlo de manera responsable. Que se abran los establecimientos económicos cuidando que todos los trabajadores de estas empresas y sus clientes usen las medidas apropiadas.

Estas medidas, explica, incluyen también al sector informal, por lo que todos los vendedores de tianguis y mercados ambulantes están obligados a cumplirlas. “Son muchos pequeños empresarios que quieren salir a operar y lo vamos a tener que permitir. De hecho, ya está ocurriendo, pero el llamado es a que tengan presente que estamos en semáforo rojo”, y reitera “estamos en semáforo rojo y ahorita el pico de la curva es tremendo”.

No obstante, reiteró que la apertura y reactivación incluye solo a las actividades esenciales y que sitios como gimnasios, albercas o bares no son esenciales, por lo que a ellos no se les permitirá reabrir sus puertas.

NUEVA NORMALIDAD, MÁS SOLIDARIA

Para el alcalde xalapeño, el secreto para enfrentar el Covid-19 de manera colectiva es la solidaridad ciudadana. Asegura que el cuidado personal y a los otros es fundamental para poder convivir con un virus que va a mantenerse entre nosotros durante muchos meses más.

Por ello el llamado a la población es a la solidaridad y el respeto. Reconoce que el riesgo más cercano que se tiene en Xalapa es el colapso del sistema de salud, lo que ocasionará que no haya espacio para atender las necesidades médicas y de hospitalización de todas las personas que lo requieran. “Es por el bien de todos y eso es quizá lo más importante, es decir, tenemos que ser solidarios, tenemos que cuidarnos entre todos, es un tema de responsabilidad colectiva”.

Dio a conocer que la forma más fácil de cuidarse y cuidar a los otros es a través del uso correcto del cubrebocas en las calles y centros concurridos. Por ello, expuso que el Ayuntamiento comenzará la distribución gratuita de 300 mil cubrebocas textiles a la gente de menos recursos, así como talleres para que la gente aprenda a hacerse su cubrebocas. No obstante, advierte que aquellas personas que no cumplan con la regla se le va a exhortar a hacerlo y si siguen sin cumplirlas se le va a sancionar. “Porque es obligatorio, no puedes decir yo soy Superman y por eso me muevo libremente por la ciudad. No, todos somos vehículos de contagio y entonces todos tenemos que acatar las reglas”.

Insistió en que la sociedad xalapeña debe transitar a una nueva normalidad y ésta implica un cambio completo y es que asegura, fue la vieja normalidad la que nos trajo el problema de salud. “Implica, mejorar nuestra relación con la naturaleza, son temas que nos van a permitir transitar hacia una ciudad diferente. Tenemos que cambiar nuestro modelo de convivencia. No podemos seguir con la vieja normalidad comiendo comida chatarra, comiendo productos que vienen de largas distancias, tenemos que consumir lo nuestro. Consumir lo que la región produce es la manera de reducir el consumo de combustibles fósiles”, dijo.

Reiteró que el tránsito a la nueva normalidad es también evitar el consumo de hidrocarburos, evitar los hacinamientos, evitar el manejo inadecuado de los residuos sólidos, evitar la pérdida de áreas verdes y evitar consumo de comida insalubre porque el Covid-19 ha dejado claro que la gente más vulnerable al virus es aquella que padece obesidad, diabetes e hipertensión.

“Transitar a la nueva normalidad es dejar atrás eso. No queremos que haya gente diabética, no queremos gente obesa, con hipertensión, es un nuevo modelo de salud. Tiene que cambiar el modo de vida, esa es la nueva normalidad”, concluyó