Alertan: puede haber una gran explosión en Veracruz

La explosión de un ducto de Petróleos Mexicanos (Pemex) el pasado 19 de julio en Poza Rica prende los focos rojos y debe tomarse como una alerta para evitar un siniestro de magnitudes mayores, aseguraron especialistas en el tema petrolero.

Coinciden en que el accidente que dejó a 4 personas muertas y un lesionado aún grave en la colonia La Barita pudo haberse evitado de tener un reporte detallado sobre las zonas por las que pasan los ductos activos y abandonados que tiene la empresa nacional en Veracruz.

Podría venir una tragedia mayor

Horacio Zárate Acevedo, presidente del Consejo Nacional de Energía y Petroquimica AC, señaló que con la explosión ocurrida en Poza Rica se prende un foco rojo ante el gran siniestro que puede llegar a ocurrir en el estado de Veracruz. Y es que, asegura, durante décadas Petróleos Mexicanos ha hecho caso omiso a las alertas que han emitido diversos especialistas y se ha negado a emprender un programa de mantenimiento preventivo y correctivo en los más de 11 mil kilómetros de ductos que hay en la entidad. “Hay una alerta generalizada en el estado de Veracruz que es el cuarto con mayor presencia petrolera”, dijo.

Foto: Cortesía | Bernabé Vallejo

Zarate Acevedo indicó que si bien el plan de manejo de los oleoductos, gasoductos y poliductos que recorren la entidad debe ser encabezado por la empresa nacional, también debe participar el Centro Nacional de Control del Gas Natural (Cenegas), ya que esta entidad se dedica a administrar los ductos que están desincorporados de Pemex, pero que aún representan un riesgo para la población.

Reconoce además que este tipo de accidentes demuestran la omisión de las autoridades municipales, quienes durante varias administraciones han permitido el crecimiento de la mancha urbana hacia zonas que deben ser protegidas debido al riesgo que representan. Así, por necesidad miles de familias se han asentado en predios irregulares que se ubican en zonas de riesgo.

Foto: Cortesía | Bernabé Vallejo

“Desgraciadamente queda de manifiesto la necesidad de muchas familias veracruzanas que, con tal de tener un espacio a donde vivir, se han dedicado en las últimas décadas a invadir de terrenos cercanos a las líneas de conducción de Pemex y ahí están los accidentes”.

En ese sentido, expuso que es urgente que ante la omisión de Pemex sea la Secretaría de Protección Civil estatal la que exija que se tengan planes de contingencia, de reacción inmediata y de emergencia ante estos siniestros en los municipios en los que se encuentran estos ductos. Asimismo, pidió a las autoridades municipales que se den a la tarea de colocar señalética profesional para que la población no se acerque ni construya en las áreas en las que hay ductos.

“Se debe tener un plano actualizado de la ductería tanto activa como inactiva que hay en Veracruz y esa información se tiene que dar a conocer a las autoridades y recordarle la responsabilidad civil que tienen en el tema”.

Décadas sin mantenimiento

Por su parte, Rafael Vela Martínez, investigador de tiempo completo del Instituto de Investigaciones de Estudios Superiores, Económicos y Sociales (IIESES) de la Universidad Veracruzana, denunció que Petróleos Mexicanos no solo no ha emprendido un plan de mantenimiento de los ductos que atraviesan Veracruz, sino que se carece incluso de un mapa preciso sobre la ubicación de esta infraestructura. Esto, dijo, representa un serio riesgo para la población de la entidad.

“Yo hace unos años hice entrevistas con gente de Pemex de varias partes del estado y me comentaron que muchos de los planos y mapas de los ductos desaparecieron debido a que estos documentos se encontraban en las oficinas sindicales o en las propias casas de los trabajadores y al dejar de trabajar se los llevaron o fueron destruidos”, dijo.

Foto: Cortesía | Bernabé Vallejo

Por ello, refirió, se tiene que llevar a cabo un trabajo de detección de ductos con el fin de saber con certeza la cantidad de ductos que se encuentran activos y aquellos que se quedaron enterrados y que cuentan incluso con carga de combustibles. Aseguró que solo con este trabajo se podría tener certeza de los puntos de riesgo que hay en Veracruz y se podría evitar una situación de alto riesgo que ponga en riesgo la vida de los veracruzanos.

Recordó que desde hace varias décadas las explosiones y derrames en la infraestructura petrolera ha sido una constante. Dijo que en años anteriores este tipo de accidentes se habían registrado en zonas agrícolas, a los potreros y otros espacios ambientales causando daños al ecosistema. No obstante, explicó que el crecimiento de la mancha urbana y los asentamientos en zonas irregulares o de riesgo han provocado que ahora las explosiones dañen no solo al ambiente, sino que también cobren vidas. Por ello, es urgente que Protección Civil estatal haga lo necesario para que en los Atlas de Riesgo se incorpore la detección de ductos de transporte de gas, gasolina y crudo en general porque esa variable no se encuentra en esos documentos.

“Pemex tiene una obligación y responsabilidad con el pueblo, porque así como ahorita se vino este accidente puede haber más y de magnitudes mayores porque los ductos ya no solo pasan por potreros, sino que ahora sobre zonas pobladas y urbanas. Es urgente que se destine presupuesto al mantenimiento y se haga pronto porque conforme pase el tiempo el daño es mucho mayor. Eso ahora no representaría mucho dinero y podría evitar futuras tragedias”, concluyó