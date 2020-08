Alertan sobre venta de medicamentos que ofrecen curar el Covid-19

El titular de la Secretaría de Salud, Roberto Ramos Alor, realizó un exhorto a la población para no poner en riesgo su vida y evitar comprar algún medicamento o vacuna que les sea ofrecido como método para curar el Covid-19.

En conferencia de prensa, recordó que a la fecha no existe vacuna o tratamiento que sea cien por ciento efectivo para combatir este padecimiento, por lo que ningún medicamento que se encuentre en venta debe ser adquirido.

“Quiero recordar que hasta el momento no existe vacuna o tratamiento para combatir al coronavirus, es cierto que se han encontrado algunos medicamentos para apoyar a los pacientes, pero no a todos les quedan porque muestran efectos secundarios, por eso les pido que no pongan en riesgo su vida”, dijo.

Solicitó hacer caso omiso de las ofertas que se anuncian por diferentes medios, sobre todo en las redes sociales, ya que, aunque prometen una cura, desafortunadamente a la fecha no existe tal.

Si alguien les intenta vender un tratamiento o vacuna que cure el coronavirus deben reportarlo a la autoridad sanitaria, no se dejen engañar

En ese sentido, hizo un llamado para que cada persona que muestre síntomas relacionados con el virus del coronavirus solicite atención médica o acuda de inmediato a alguno de los centros de salud en donde será atendido a la brevedad.

Recordó la importancia que tiene no automedicarse, ya que con ello se pone en riesgo la salud, además de que la enfermedad puede agravarse.

“Se debe acudir a las autoridades con los primeros síntomas, es necesario identificar síntomas y signos de alarma, ustedes son los únicos que pueden ayudar a detener las cifras, a que no haya más enfermos, a que no haya más pérdidas humanas, no bajemos la guardia, sigamos luchando, nosotros seguimos trabajando y estamos más unidos, pero necesitamos de ustedes para poder reducir las cifras”, expresó.