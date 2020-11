Algunos diputados en tribuna parece que se acaban de dar un pasón: Héctor Yunes

El diputado federal priista Héctor Yunes Landa expuso, al tocar el tema de la posible legalización de la marihuana, que algunos legisladores cuando suben a trubuna "parece que se acaban de dar un pasón".

En su cuenta de twitter dejó claro que, aunque apoya el uso medicinal de la marihuana no está de acuerdo con su uso lúdico.

Local Veracruz, por donde más quieren ingresar cigarrillos que envenenan

“Si así, cuando suben a tribuna varios de mis compañeros diputados de la 4T en San Lázaro -adivinen quién en particular- parece que se acaban de dar “un pasón”, ya me imagino cuando se legalice”, escribió el vicecoordinador y vocero del Grupo Parlamentario del PRI.

Cabe recordar que este miércoles, las comisiones unidas de Justicia, de Salud y Estudios Legislativos, segunda del Senado de la República aprobaron el dictamen con el que se regula el uso lúdico de la marihuana. Tras este paso, el documento pasará al Pleno, donde se discutirá y, en su caso, se aprobará.

El dictamen extablece la despenalización del consumo y establece pautas parala comercialización de la marihuana en el país, en materia de autoconsumo, uso lúdico y medicinal.

Estoy a favor del uso medicinal de la marihuana. No estoy de acuerdo con su uso lúdico. Si así, cuando suben a tribuna varios de mis compañeros diputados de la 4T en San Lázaro -adivinen quién en particular- parece que se acaban de dar “un pasón”, ya me imagino cuando se legalice pic.twitter.com/pDDKGtNa2e — Héctor Yunes Landa (@HectorYunes) November 19, 2020

Se mantiene la prohibición para que las personas que la utilicen para autoconsumo, tengan en sus casas más de cuatro plantas así como restricciones para evitar su consumo frente a menores de edad y advierte que los consumidores deberán tener en sus viviendas características específicas y barreras físicas para evitar que otras personas tengan contacto con su cannabis.