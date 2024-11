"Nació dormida": Cinthya visita la tumba de su pequeña hija este 1 de noviembre

Veracruz, Ver.- Junto con su mamá y una niña en brazos, Cinthya llevó unas flores y unos juguetes a su pequeña hija, quien “nació dormida” y descansa en el panteón municipal de Veracruz, su partida de este mundo la dejó muy afectada pero una bebe arcoíris le regreso las ganas de vivir aún con el dolor de una muerte.

La historia de Cinthya y su hija

Relata que el parto puso en peligro la vida de ambas, el doctor ya había informado a su familia que ninguna de las dos iba a sobrevivir, sin embargo, tuvo la oportunidad de regresar de la muerte, pero sin su hija.

Menciona que la muerte de su hija la devastó y la dejó sumergida en un profundo dolor, sin embargo, unos años después llegó su “bebe arcoíris” para sanar las heridas y comenzar de nuevo.

“Mi bebe nació dormida, ya va para cinco años, en el parto me dio preeclampsia, eclampsia y síndrome de hellp, a mi mamá le dijeron que no íbamos a sobrevivir, gracias a Dios estoy aquí pero mi bebe no lo logró, ha sido un proceso difícil, muy doloroso perder a tu hijo pero después de cuatro años Dios me mando mi bebe arcoíris”, expresa

Asegura que sin importar la fecha, cada semana acude al cementerio para poder sentir a su hija fallecida, hablar con ella y dejarle algunos juguetes que hubiera querido que disfrutara.

Familias no olvidan la tradición de Día de Muertos

Este viernes 1 de noviembre, decenas de familias veracruzanas se congregaron en los distintos cementerios de la ciudad para celebrar a todos los santos, que según la iglesia católica son todas esas almas puras que partieron de este mundo, niños que fallecieron muy pequeños o que nacieron muertos.

En las tumbas se dejaron flores blancas, amarillas, juguetes, fotografías y rehiletes de colores como una muestra para recordarlos y que disfruten de las cosas que les gustaban en vida.

En el lugar también se dieron cita conjuntos musicales que ofrecían sus servicios para cantar alguna canción que fuera del agrado del difunto, una de las más populares "Amor eterno".

Mientras tanto los “panteoneros” también se organizaban para limpiar las tumbas, acarreando cubetas con agua y escobas y hacer algunos trabajos de albañilería,

Se espera que este sábado, por ser día de descanso se congregue más gente en los cementerios para celebrar con sus difuntos.

En las afueras de los cementerios se desplegó un operativo de seguridad por parte de los elementos de la Policía Municipal, así como tránsito.