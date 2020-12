Alta mortalidad en Xalapa por coronavirus

La subdirectora de Salud municipal, Flor Patricia del Ángel, advirtió que si no se evitan las peregrinaciones en el marco de las fiestas guadalupanas, se tendría una gran posibilidad de pasar “un muy mal fin de año”, dado que Xalapa es la capital del estado y un sitio de gran movilidad.

También dijo que se está en este momento por arriba de la letalidad nacional, “estamos en un 16 por ciento, que significa que de cada 100 paciente graves con Covid-19, 16 van a fallecer”.

Foto: Cortesía Ayuntamiento de Xalapa

Ante esta situación refirió que se deben extremar precauciones y convocar a la población a que guarde todas las medidas sanitarias que permitan evitar más contagios.

Recordó que se llegó a un acuerdo con las autoridades eclesiásticas para que el 11, 12 y 13 de diciembre se viva la fe de manera diferente, por lo que la Basílica Menor de Nuestra Señora de Guadalupe permanecerá cerrada. “Podemos hacerlo desde los espacios virtuales que estarán disponibles desde las transmisiones televisivas de todos los eventos que la iglesia llevará a cabo”, dijo.

Invitó a los feligreses a no realizar peregrinaciones puesto que, si no se logra mantenernos en casa, “esto se puede salir de control”. Ayer, autoridades locales, estatales y eclesiásticas, dieron una conferencia de prensa para invitar a los feligreses, no acudir a la Basílica Menor de El Dique y celebrar a la virgen de Guadalupe desde sus hogares para no exponer su salud ni la de sus familias, además que las misas serán trasmitidas en redes.

NO HABRÁ LEY SECA

El alcalde de Xalapa Hipólito Rodríguez Herrero aclaró que no se aplicará la llamada "ley seca" durante este mes de diciembre ante las fiestas navideñas como se ha rumorado.

No obstante, detalló que las restricciones en los horarios de la venta de bebidas alcohólicas se seguirán implementando. Actualmente se permite la venta de 12 horas a 10 de la noche de lunes a viernes y los sábados de 12 horas a 8 de la noche

Por ejemplo que no rebase las 8 de la noche, se pueden hacer las compras en la mañana y hacer la convivencia en el hogar, lo que no queremos es que haya este tipo de situaciones donde muchos colectivos se reúnen porque eso es lo que nos hace muy vulnerables.

En conferencia descartó que se vaya a cerrar el centro de la ciudad, pero apuntó que desde la dirección de Desarrollo Económico están promoviendo acciones que permitan que la población adquiera productos a distancia, a través del teléfono o internet y hacerlo de manera prudente. "Sabemos que son días en que la gente aprovecha que hay aguinaldos para hacer compras y la mejor forma de hacerlo es utilizar medios electrónicos para no tener que acudir a grandes colectivos que pongan en riesgo", añadió.

Foto: Ayuntamiento de Xalapa

Expuso que hay un operativo de la dirección de Protección Civil para vigilar que los comercios y centros comerciales sigan las reglas, y se entre a hacer compras, pero solo una persona y no toda la familia.

"Y se debe procurar que haya dentro del espacio comercial, distancia, toda la gente se debe lavar las manos, toda la gente debe llevar cubrebocas y las reglas que ya conocemos, eso ahora es obligatorio", abundó.