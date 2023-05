¡Alto a la inseguridad! Vecinos de Zoncuantla hartos de los robos

Vecinos de la congregación de Zoncuantla, y zonas como 6 de enero, Plan de la Cruz, Pitaya y Briones, se manifestaron realizando cierres de manera intermitente sobre la carretera a Coatepec a la altura de Zoncuantla para denunciar que en los últimos años ha crecido la inseguridad.

Patricia Ponce vecina representante de la colonia 6 de Enero acusó que aunque es una problemática que inició desde 2018, se ha agudizado en los últimos años pues tan solo de enero a abril de este año han registrado 20 robos a casa habitación.

“Tenemos un problema grave de seguridad, a pesar de que hemos estado en la mesa de las negociaciones en Coatepec, con diferentes servidores públicos y autoridades como la Policía, el Ejército, Guardia Nacional y demás, no hemos logrado aterrizar el tema de la seguridad, ellos dicen que están preocupados, no nos cabe la menor duda”.

Sin embargo, dijo que lo cierto es que, en lugar de decrecer, el aumento de la violencia y los robos a casa habitación no para.

“Incluso en algunos momentos como en el caso de Bola de Oro en enero, fueron hombres encapuchados y armados, en este año, 2022 por ejemplo, porque nosotros llevamos un conteo de todo lo que sucede aquí en la región, el año pasado cerramos con 25 atracos y en lo que va de enero a abril solamente llevamos 20, en enero tuvimos cerca de ocho”.

De acuerdo a los vecinos de Zoncuantla, así operas los criminales

Señaló que el modus operandi de los delincuentes es que cortan alambres, cercas, se meten y si escuchan a los vecinos, se salen, aunque también hay registro de algunos de robos que sí concretan.

“Aquí en el camino del río también llegan hombres con armas blancas o pistolas encapuchados a asaltar a la gente que va a caminar o que se va a mojar a la orilla del río, tenemos una diversidad de acciones. La gente que viene a andar en bicicleta hace un mes también fueron asaltados, les quitaron hasta los zapatos, entonces estamos cansados de la cantidad de violencia que existe”.

Refirió que los vecinos son vigilados por los maleantes que se ponen en un lugar clave y están esperando que salgan de sus casas sea de día o de noche para robarles.

“Lo que estamos exigiendo es alto a los robos, alto a la inseguridad y lo que queremos es que basta de impunidad porque buena parte de los robos o de los eventos sí van y se denuncian en la fiscalía, pero tenemos no sé cuántas carpetas abiertas y no se hace absolutamente nada”, abundó.





Vecinos de Zoncuantla cerraron parcialmente la carretera a Coatepec, exigen un alto a la inseguridad | René Corrales | Diario de Xalapa





Agregó que, si bien acude la policía municipal de Coatepec montada, cada vez va menos pues no hay suficiente personal, herramientas, patrullas, “que no hay dinero para la gasolina, lo entendemos, pero ese no es problema de nosotros, nosotros pagamos impuestos y lo que exigimos es ya basta”.

Expuso que los presuntos responsables de esos atracos son vecinos que les tienen “tomada la medida” lo mismo que a la policía.

Por su parte Paulo Álvaro Martínez Landa subagente municipal de Zoncuantla del municipio de Coatepec dijo que si bien hace años ha habido algunos detenidos, son muchas más las denuncias que se han interpuesto.

“Lo que sabemos es que hay gente que está delinquiendo en nuestras propias comunidades, desafortunadamente contamos con algunos elementos que nos hacen sospechar de que hay vecinos que están cometiendo esto y no descartamos que venga gente de fuera”, agregó.