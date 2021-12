Alumnas de escuela rural dan su visión creando cortometraje

“El sol es hermoso y cálido. Las flores son diferentes cuando crecen cerca del agua, y pueden ser medicina para nosotras…”

¿Cómo es la realidad para las jóvenes que viven en comunidades de la región de las Altas Montañas de Veracruz?, ¿qué les interesa?, ¿cómo sienten su entorno?

A través de un video de 3 minutos y 47 segundos, 13 alumnas de la Telesecundaria José María Morelos y Pavón, ubicada en la comunidad Tepaxapa, municipio de Soledad Atzompa, comparten un pedacito de su entorno cotidiano, pero también abren una ventana hacia su forma de ver y sentir lo que les rodea.

“Escogimos el tema de la naturaleza porque se trata de nuestra comunidad; (la intención) es que conozcan más de nuestra comunidad, que es bonita y alegre”, explica Sandra.

Miradas y voces

La vida en el agua y la tierra es el nombre del cortometraje que realizaron las estudiantes como parte del taller Documentar nuestras miradas, impartido durante noviembre por las realizadoras Clau Amanecer y Andy Parásito.

El objetivo de la actividad fue brindar herramientas técnicas audiovisuales, en este caso el uso de la cámara de video, para con ellas construir un mensaje donde se visibilizaran sus voces y miradas.

Amarilis, Virginia, Arely, Lorena, Elizabeth E. Teresa, Elizabeth, Nayeli, Mercedes, Sandra, Elvia, Marisol y Jacqueline son las alumnas que trabajaron bajo la guía de las talleristas la construcción del mensaje que querían compartir.

“Para mí (el corto) significó que hay que seguir nuestros caminos y nuestros sueños (…) Que en un futuro hay que hacer un cambio y ya no contaminar el medioambiente”, comparte Lorena.

Para Elizabeth E. la actividad “significa que las mujeres también podemos participar y ser capaces de hacer un video”.

“A mí me dio mucha felicidad haber participado—indica Elvia –, el aprender a grabar, (…) nos pareció que era necesario que otras personas también supieran de los bonitos paisajes(…) A mí también me gustaría hacer cortometrajes”.

“Me encantó hacer el video, fue muy especial para mí, (…) Cuando grabamos las voces y nos prestaron las cámaras para grabar (…) me cambió un poco porque ahora sé que puedo ser alguien en la vida y puedo lograr muchas cosas”, indica Nayeli.

“Me sentí feliz porque sí puedo crear una película o video, y aprendí que sí puedo hacer algo que me proponga, aprendí muchas cosas de las profesoras”, comparte Sandra.

Para Mercedes el video “Es bonito expresar la naturaleza y que otros conozcan la naturaleza de Tepaxapa (…) Me ayudó a convivir en el salón con las chicas y poder hacer un video en el que nos unimos”.

Con el corto, indica Teresa, “Les puedo mostrar a otras personas que en el lugar donde vivo no hay contaminación (…) En el futuro me gustaría hacer otro video”.

Arely dice que el taller fue “una aventura, poder aprender algo nuevo que yo conocía” y compartir que “Todo tiene vida y nos la da; lo bonito de la vida es la naturaleza y no hay que contaminar”.

“Aprendí que lo más importante es la naturaleza, y el cambio que han vivido los animales, los árboles, y cambió algo en mí, que las cosas son más importantes y en un futuro me gustaría hacer algo más”, indica Elizabeth.

“Significó demasiado para mí porque grabamos en el manantial de mi comunidad y me siento orgullosa porque todos admiraban lo que hicimos (…) Me gustaría que sintieran amor por el ecosistema y que no contaminen”, señala Yacqueline.

Retomar el paso

El taller Documentar nuestras miradas sirvió para desarrollar el empoderamiento de las estudiantes, para que puedan tener una crítica argumentada de su realidad y así superar el machismo y las violencias de las que son sujetas, indica el director de la telesecundaria, Iván Osorio Pérez.

En el contexto de la pandemia y el regreso a clases, señala que la situación ha sido compleja, pero gracias a la organización y apoyo de la comunidad se han podido ir resolviendo las eventualidades.

Comparte que la brecha del rezago escolar y la deserción “se acrecentó en demasía durante el ciclo escolar 2020-2021, por más esfuerzos que se hicieron, atender a distancia a una comunidad que no cuenta con señal telefónica, internet muy intermitente, pocos televisores y radios; pues como siempre, son las poblaciones de mayor marginación aquellas que se ven más afectadas y nosotrxs no fuimos la diferencia”.

Osorio Pérez indica que retomar el paso es sumamente complejo, “sobre todo cuando llevamos años de rezago y abandono. No olvidemos que nuestra escuela estuvo casi un ciclo escolar con un solo docente y el director trabajando con 120 estudiantes, algo inhumano. Pero acá estamos y no nos vamos, siempre hay gente como Clau y Andy que se interesan por nuestra escuelita y nos traen y hacen parte de proyectos muy bonitos y significativos para nuestra comunidad escolar”.