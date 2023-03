¿Cómo funciona un medio impreso? Alumnos conocen el proceso en DX

Alumnos del octavo semestre de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación de la Universidad Hernán Cortés visitaron este sábado las instalaciones de Diario de Xalapa.

Encabezados por la docente Ingrid Alejandra Fernández Gómez, quien imparte la asignatura de Derecho de los Medios, los estudiantes se mostraron interesados en conocer el proceso de elaboración e impresión del Vocero de la Provincia.

¿Qué áreas de trabajo de Diario de Xalapa conocieron los alumnos?

En el recorrido conocieron la forma en que se realizan las notas informativas y el trabajo coordinado con los fotógrafos del departamento de Redacción, además de la labor de Publicidad y otros departamentos como el digital y el manejo de redes sociales.

La última área que conocieron fue la de prensas donde preguntaron la forma en que se imprimen diariamente los ejemplares que llegan a las distintas partes de la entidad.

“Yo creo que no te imaginas cuánto equipo hay detrás de una producción del periódico, desde los que se encargan de los papeles, el entintado, los de publicidad, redes, es un equipo grande de personas al pendiente, hora con hora para ver lo que está pasando en cada momento”, dijo Ángel Contreras.

Juan Martínez, otro de los estudiantes, opinó que pudo constatar que la labor de cada área importa y cada una tiene su razón de ser, “y todas son de mucha importancia al parecer, por lo que acabo de notar, es de mucha importancia y creo que se debe tener mucha comunicación y estar activos”.

“Yo no me había dado cuenta que el periódico sigue siendo un medio bien activo, igual en la parte digital, veo que tienen anuncios de marcas grandes y tienen una cartera de clientes enorme, además de los anuncios locales, y me parece interesante como el periódico sigue siendo un medio masivo”, agregó Osiris Sánchez.

Por su parte, la maestra Ingrid dijo que es importante seguir proporcionando esta información a los jóvenes y las nuevas generaciones para que sepan que no todo el trabajo informativo es digital.

“Que hay años atrás de lo digital, que es una experiencia buena para los chicos y que Diario de Xalapa da la apertura a este tipo de actividades, se les agradece muchísimo y es una experiencia muy buena y muy grata que nos llevamos tanto de la escuela como aprendizaje para ellos”.