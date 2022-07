UV: alumnos de medicina exigen mayor seguridad para prácticas profesionales

Veracruz, Ver,- Alumnos de la Facultad de Medicina de la Universidad Veracruzana (UV) en la ciudad de Veracruz, se manifestaron para exigir que sean retirados de la lista para realizar las prácticas profesionales centros de salud e instituciones médicas donde pueda existir riesgo para los alumnos.

Los inconformes se manifestaron en las instalaciones del plantel educativo en el que colocaron cartulinas con sus inconformidades, las cuales se hicieron más fuertes después del asesinato de un médico pasante en Durango.

El alumno Jesús Armando indica que en el siguiente periodo escolar deberá escoger un lugar para ser asignado en las prácticas profesionales como pasante, por lo que persiste el temor como en la mayoría de sus compañeros por la falta de seguridad en algunos puntos del estado.

Comunidades alejadas presentan más situaciones de riesgo: Alumnos

Señala que particularmente en aquellas comunidades alejadas es en donde se presentan situaciones de riesgo, y se ha pedido que sean estos sitos en donde se evite enviar a los pasantes de medicina.

“Nos mandan a otros municipios del estado, como Chicontepec, Papantla, Catemaco, San Andrés Tuxtla, en ocasiones a comunidades aledañas… pedimos principalmente seguridad en los centros donde vamos a estar”.

Si bien los inconformes aclaran que en el estado de Veracruz no existen situaciones lamentables o fatales como en Durango, sí se enfrentan a casos como acoso o robos en las comunidades más apartadas a donde son asignados.

“Sobre todo por los casos de compañeras que son las más propensas a sufre este tipo de abusos, han habido reportes de acoso sexual, también casos en los que intentan entrar a los centros de salud a robarse lo que hay dentro. En el estado no hemos tenido conocimiento de ningún caso fatal, pero riesgo hay, no nos hacemos de la vista gorda porque en el estado la situación no es la mejor”.

¿Qué han dicho los directivos de la Facultad de Medicina de la UV?

El alumno detalla que se logró hablar con la directiva de la Facultad de Medicina y la Secretaría de Salud, pero no existe una respuesta favorable, lo que se les propone es dejar pasar este ciclo escolar para buscar una solución el próximo.

Pero lo anterior significa perder un año de estudios y el riesgo a que generen una saturación de solicitudes al empalmar sus tiempos con otra generación de estudiantes y al final tenga que esperar más tiempo para graduarse.

“Básicamente nos dejaron en una posición de tomar lo que nos estaban dando o esperar hasta que se pudiera resolver, pero en el caso en que no quisiéramos tomar una plaza en donde quieren darnos lo que pasaría es que nos tendríamos que esperar un año más y estaríamos al final de la lista de espera”.