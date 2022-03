Alumnos de Psicología de la UV exigen clases presenciales

Veracruz, Ver.- Alumnos de la Facultad de Psicología de la Universidad Veracruzana en la región Veracruz, se manifestaron para exigir el regreso a las clases presenciales.

El grupo de jóvenes protestó frente al edificio de la Unidad de Servicios Bibliotecarios y de Informática (USBI), ubicado en el campus Mocambo de Boca del Río.

En el sitio señalaron que no han sido recibidos por autoridades de la universidad, para atender la petición de regresar a las aulas y hasta ahora el argumento es que las aulas no son aptas.

Abraham, uno de los inconformes, manifiesta, que se cuenta con todo lo necesario para evitar el riesgo de contagios y transitar al modelo híbrido de clases, como en otras facultades.

Las y los alumnos quienes en su mayoría se identificaron de sexto semestre, se dicen preocupados pues están a próximos a egresar y no se sienten lo suficientemente preparados para poder incorporar al campo laboral.

“Nuestras materias son en particular de manera práctica, entonces al no estar en la facultad, nosotros sentimos que no estamos aprendiendo nada. Con lo poco que sabemos realmente no nos sentimos capaces de entrar al caso práctico porque sentimos que nuestros conocimientos no nos da para mucho”, afirman.

