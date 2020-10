El rescate de antorchistas

Xalapa, Ver.-Integrantes de la Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental (LAVIDA) se manifestaron en Plaza Lerdo para reiterar su rechazo a los proyectos de minería a cielo abierto en la entidad.

Leticia Valenzuela recordó que, a un año de la reunión con autoridades de dependencias como la Secretaría de Energía del gobierno federal y algunas del gobierno estatal, en la zona donde se pretendía instalar la mina denominada Caballo Blanco en Actopan y Alto Lucero ahora conocido como El Cobre y La Paila, en donde se comprometieron a que, si el pueblo no quería, no se permitirían esos trabajos, no se ha visto una acción contundente.

Local Colocan manta en Catedral de Xalapa para decir “No a la Mina”

Recordó que, en su visita, pudieron constatar la riqueza natural y la amenaza que constituye la instalación de una mina a cielo abierto por la cantidad de agua que ocupan y el uso de químicos que son veneno para la tierra, así como la falta de previsión de los daños que se hace a la tierra y el territorio.

"Estamos esperando una acción clara del cierre de la actividad minera, de la negación de las concesiones mineras, de aquí en adelante y de la prohibición de la minería a cielo abierto en el territorio, eso no se ha cumplido", dijo.

Con esta concentración, refirió, quieren recordarles los acuerdos establecidos puesto que, a su decir, está muy claro que el pueblo no quiere la mina sino la vida y preservar la tierra.

"Los trabajos continúan y continúan presionando a la gente para que ceda sus tierras, les den permiso de entrar y continúan las presiones contra el territorio", abundó.

Foto: Jesús Escamiroza | Diario de Xalapa

Afirmó que, aunque el compromiso es también del gobierno estatal, que coincidió en defender el territorio y respetar la decisión del pueblo, ha sido omiso, "se hace como que la virgen le habla, no vemos claro, nosotros estamos exigiendo que se declare Veracruz completo libre de minería tóxica es algo que está en las atribuciones del gobierno estatal".

Reconoció que, al ser una población mayormente creyente, la iglesia católica ha "prestado oídos y abierto su corazón" a este reclamo de la gente que es defender su territorio y se ha unido a esta lucha para defender "este territorio sagrado".

Los manifestantes colgaron una enorme lona que sujetaron de la Catedral Metropolitana Xalapa con la leyenda: “Alto a la minería tóxica en Veracruz. El proyecto minero utilizaría 14 toneladas de explosivos a 2.5 kilómetros de Laguna Verde. 2 albercas olímpicas”, acompañada de algunas otras pancartas con las mismas consignas.

Por su parte, Guillermo Rodríguez Curiel, hizo un llamado al gobernador Cuitláhuac García Jiménez y al presidente Andrés Manuel López Obrador cancelar todas las concesiones de minería en Veracruz.

“Que escuche la voz de los mexicanos, los veracruzanos que estamos defendiendo el territorio sagrado para esta y las próximas formas de vida”, dijo.

Explicó que en el último año de gobierno de Enrique Peña Nieto todavía se entregaron algunas concesiones que son a 100 años y llevan 15 años luchando contra ello.

“Es decir, quedan todavía 85 porque la ley minera su artículo sexto les permite a las mineras este asunto y la ley minera está hecha totalmente a favor de los mineros porque el artículo sexto señala que la actividad minera es prioritaria sobre cualquier otra actividad, dice que es de interés público y que son a 50 años con una ampliación de 50 años más. La ley minera buscó un traje a la medida para que las demandas no prosperen”, abundó.

Recordó que, aunque existen tres amparos, estos no avanzan, y con la pandemia los tribunales han estado parados y ello ha impedido que los procesos continúen.

Precisó que actualmente son tres mineras canadienses las que están operando en el territorio de Actopan y Alto Lucero así como en Tatatila y Las Minas.

Sin solución al conflicto ambiental en Sierra Alta

Habitantes coatepecanos por la defensa de Sierra Alta se manifestaron en el centro de Coatepec para denunciar la omisión de las autoridades en el daño provocado al medio ambiente de esta región.

Rodrigo Cervantes, uno de los quejosos, recordó que se interpusieron dos amparos ante la justicia estatal, por la invasión de cuatro terrenos y por un documento por el que se busca el deslinde de 2 mil hectáreas de tierra afectando a quienes aseguran ser los legítimos dueños.

"El que se aceptó le dijo a la (Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano) Sedatu puedes hacer el deslinde, pero están en una zona protegida, no puedes dañar, llegar y talar un árbol para medir y todo lo que vas hacer, y le puso unos requisitos por lo que la Sedatu dijo que como le pone los requisitos no lo podía hacer y hubo daño al medio ambiente por lo que el juez dijo, 'entonces no lo hagas", narró.

Acusaron que tengan que ser las víctimas quienes deban mostrar los títulos de propiedad por el procedimiento solicitado por la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC) quien lleva invadiendo el área desde hace cerca de año y medio y que las autoridades municipales guarden silencio.

Foto: Jesús Escamiroza | Diario de Xalapa

"De las autoridades federales y estatales lo único que hemos visto son visitas de inspección, donde solo constatan los hechos, concretizándose a manifestar que rendirán su informe entre ellas Conagua, Profepa y Semarnat", agregaron.

Afirmaron que, aunque buscaron el apoyo del presidente Andrés Manuel López Obrador en su visita a Xalapa recientemente, no los recibió, y hasta la fecha no han obtenido una respuesta concreta de su parte.

"Lo único que se pudo fue entregarle documentos del caso por una de las ventanas de su bella camioneta, sin tener hasta la fecha ninguna respuesta, se le olvida al presidente su frase ´nadie por encima de la ley´ o solo ellos pueden estar encima de ella", criticó.