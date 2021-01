Ambientalistas exigen un alto a la contaminación del río Atoyac

Córdoba, Ver.- Habitantes de los municipios de Atoyac, Carrillo Puerto, Yanga y Cuitláhuac se organizan para realizar una marcha colectiva pues las afectaciones que ven por la contaminación del río Atoyac están creciendo, las autoridades han hecho caso omiso a sus peticiones y no han cumplido con lo prometido desde la última marcha, realizada el año pasado.

Christian Pérez, activista y ambientalista de Atoyac dijo que la marcha será el 30 de enero en Potrero pues la Alcoholera de Zapoapan y el Ingenio azucarero "El Potrero" siguen contaminando el río y este a su vez las tierras, cultivos y ganado que inclusive está muriendo.

Las reuniones que tendría con la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) les han sido canceladas.

Nos han cancelado en reuniones y lo que nos prometieron de la planta de tratamiento no se ha cumplido y no hay proyecto, por temas electorales no hay posibilidad de meter proyecto y bajar recursos.

La marcha será por la falta de cumplimiento de parte de las autoridades de CONAGUA así como las del Ayuntamiento de Atoyac de instalar una planta de tratamiento para el vital líquido.

Cabe hacer mención que esta planta de tratamiento sería realizada en común acuerdo con la Comisión Nacional del Agua quién podría el 50 por ciento del monto económico, mientras que el porcentaje restante iba a ser dado por el Ayuntamiento; Conagua pidió como condición que el municipio mandara papeles para avalar el proyecto desde antes del mes de diciembre del año pasado, acción que no ha ocurrido.

Esta situación ha causado molestia entre los habitantes de los municipios antes mencionados pues se están viendo afectados por la contaminación del río por parte de la alcoholera y el ingenio que no hacen nada por componer sus acciones.

"En Carrillo Puerto ya se han presentado problemas de piel en las personas que allí se bañan o bañaban, en Atoyac hay problemas respiratorios porque el tizne es otra forma de contaminación que cae al Río y este llega a los cultivos y al agua que toman los animales".

Christian Pérez abundó que se ven afectados aproximadamente 5 mil habitantes al menos en Potrero sin contar a los municipios de Carrillo Puerto, Cuitláhuac, Yanga.

Finalmente dijo que la marcha se hará con el objetivo de tener soluciones a lo ya antes pedido y a lo que se había llegado a acuerdo, no están dispuestos a las mesas de diálogo ni la negociación.