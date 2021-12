Ambientalistas ven bien que se revise ampliación del puerto

Veracruz, Ver.- Ambientalistas y especialistas celebran la propuesta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para revisar los permisos ambientales que se autorizaron para las obras de ampliación del puerto de Veracruz.

Dicha propuesta fue presentada por el magistrado Juan Luis González Carrancá, quien basa su tesis en las posibles afectaciones al medio ambiente que causaron las obras del puerto de Veracruz en el Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano.

Javier Bello Pineda, investigador y quien fue uno de los activistas que en su momento cuestionó el proyecto portuario, celebró la determinación de la SCJN. “Yo creo que todo lo que aporte a la legalidad se hace bien, si nos pidieran que participáramos dando una opinión técnica, varios participaríamos (…), en su momento expusimos todas las causas en la cual el grupo en el que estábamos, lanzamos una petición en Chage.org en donde pedimos que se revisara el estudio previo justificativo así como el decreto en sí”.

Por primera vez ya se tiene un censo de todo el municipio de Veracruz y Boca del Río colindante con el parque/Foto: Cortesía | PNSAV

Bello Pineda señala que antes de que iniciara la ampliación del puerto de Veracruz se advirtió de diversas irregularidades por parte de las autoridades ambientales en aquel entonces, quienes incumplieron en la presentación de un estudio ambiental certero.

Menciona que junto con un grupo de especialistas y ambientalistas pudo documentar que existía una colonia de coral en la zona donde se planearon las obras, pero por falta de recursos no se pudo determinar el impacto que tenían en el medio ambiente.

“Estaba mal hecho el estudio previo justificativo estaba mal hecho, no tomaba en cuenta que había áreas en donde no se había hecho estudio al respecto, entonces toda la parte de playa Norte y de Punta Gorda se dijo que no existía coral con valor ecológico ahí, algo que no tenía lógica porque luego se hizo el rescate de coral en esa zona, entonces no tiene lógica de que algo que está muerto se rescate”, declara.

El especialista descarta que cualquier revisión a la documentación para la autorización de las obras portuarias, puedan revertir el proyecto de ampliación, pero sí sería un precedente para que en adelante se implementan prácticas sustentables en la operación de la terminal marítima.

Del mismo modo, dice que una revisión exhaustiva a los probables daños ambientales, permitiría llamar a cuentas a funcionarios y exfuncionarios que estuvieron involucrados o tienen alguna responsabilidad sobre el proyecto.

“Hubo muchas deficiencias y lo que yo pienso es que el daño debe estar muy avanzado, no tenemos toda la evidencia porque somos pocas personas las que estamos trabajando en la zona (…); actualmente no tengo una evidencia para decir que el daño aumentó o disminuyó porque no teníamos punto de comparación, empezaron a realizar el puerto a ciegas.”

Por su parte, Olga Díaz Ordaz Terrones, presidenta de la Fundación Chalchi, aplaude la decisión del Poder Judicial de la Federación por retomar el tema y para revisar nuevamente los permisos que se dieron para la ampliación del puerto.

La activista indica que en su momento autoridades ambientales respaldaron el proyecto e implementaron acciones de mitigación, sin embargo, hubo resistencia de grupos ambientalistas ya que se desconocía el verdadero impacto al ecosistema.

“En el caso de la ampliación del puerto afectó a un arrecife que los especialistas determinaron en aquel entonces, de la Semarnat, que era un arrecife que no se encontraba dentro de la poligonal del área natural protegida”, dice.

La presidenta de la fundación Chalchi reconoce que será difícil revertir las obras portuarias, dado que los interese económicos son fuertes y se trata de una obra que genera una derrama económica importante cada año para la ciudad.

No obstante, no descarta que la resolución de la SCJN al analizar el tema, pueda derivar en el cambio de los procesos en el puerto de Veracruz, para que las actividades de embarcaciones se lleven a cabo de manera sustentable.

Además, propondría una ampliación en la ampliación de la poligonal del Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano, para que esta tenga una mayor extensión de protección.

“Todos los megaproyectos deben de observar una planeación y un desarrollo que sea sustentable, en el sistema arrecifal veracruzano hay un impacto por la falta de regulación de los cuatro municipios de influencia del Parque Nacional, como son Veracruz, Boca del Río, Úrsulo Galván y Alvarado, en donde no hay una regulación de las aguas y sus residuos”, comenta.

Finalmente, Bernardo Hernández, presidente de la Federación de Cooperativas Pesqueras de Veracruz, sostiene que es positivo que se realice la revisión de las licencias de construcción relacionadas en la ampliación portuaria, porque dará certeza al proyecto.

Sin embargo, señala que desde el inicio se involucró a los pescadores para la construcción de las obras y no ha existido por parte de la autoridad portuaria algún daño directo a los arrecifes del Parque Nacional.

Si bien reconoce que la cantidad de productos que pescan diariamente disminuyó con la ampliación portuaria, dice que se trata de una situación que se tenía contemplado por la reducción de las áreas de pesca, pero esto se compensó con empleo temporal a pescadores, así como indemnizaciones previamente acordadas.