Ambulantes no venderán en centro de Xalapa; ve en qué calles

Xalapa, Ver.- Este año los vendedores ambulantes se instalarán en dos espacios para no saturar el centro de Xalapa durante estas fiestas decembrinas y guardar la sana distancia: la avenida prolongación Villahermosa y la plaza Xallitic.



El director de Desarrollo Económico de Xalapa Gerardo Martínez Ríos dijo que se dialogó con los líderes de comerciantes y se llegó a ese acuerdo manteniendo las medidas sanitarias.



Ante ello, a partir del 15 de diciembre y hasta el 5 de enero de 2021, los comerciantes informales podrán instalarse en esos sitios en horario de 9 a 22 horas, mismos que cada año ocupaban las calles del centro histórico como Lucio, Constitución y Clavijero.

“Tuvimos ya una reunión con los líderes ambulantes con los cuales vamos a reubicar para la venta navideña, no van a saturar el centro como normalmente sucede, se estarán cumpliendo los protocolos de sana distancia y cedieron a una negociación con la autoridad de ubicarse en la zona de la calle prolongación Villahermosa por la normal y otros en la explanada de Xallitic”, dijo el funcionario municipal.



De esa forma expuso que este fue un logro gracias al diálogo y a concertar intereses con estos grupos respetando la necesidad de mantener la sana distancia.



Destacó que no se frenará su actividad económica en estos días que son importantes, pero también se tendrá un orden para no exponer la salud de nadie.



Asimismo, destacó que se está trabajando en la regularización de los pagos de alacenas del mercado por lo que existen reuniones con los locatarios de mercados y plazas municipales y de esa forma cumplir con ese compromiso.