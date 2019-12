Ambulantes podrán instalarse en las calles de Victoria, Constitución y Altamirano

XALAPA, Ver.- Vendedores ambulantes protestan en plaza Lerdo y frente a Palacio Municipal por haber sido retirados de la zona centro de la ciudad.

Los inconformes exigen que se les devuelvan los espacios de calles como Clavijero, Revolución y Constitución, entre otras.

Además se quejaron de que la policía es para cuidar a la ciudadanía y no par reprimir a vendedores que sólo llevan el sustento a sus hogares.

Ante la protesta de los vendedores frente a Palacio municipal el director de Gobernación, Juan Vergel Pacheco aseguró que se darán alrededor de 300 espacios a los vendedores, pero en las calles de Victoria, Constitución y Altamirano, pero no en otras arterias ya que por las obras del centro de la ciudad esto entorpecería el tránsito de los peatones y la circulación de los vehículos.

Destacó que este grupo de vendedores que protestó frente a palacio municipal podrán instalarse a partir de hoy con su pago respectivo por vendedor y no como antes que el líder era quien cobraba.

Por lo que hace al grupo de vendedores que protesta en la plaza Lerdo indicó que se trata de una familia de 7 integrantes, pero su reclamo es de 35 espacios en calles donde actualmente no se puede obstruir el libre tránsito, por lo que no cederán a esas presiones y como ciudadanos tienen libertad de manifestarse, pero no de vender en la plaza Lerdo