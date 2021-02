Amenazan pescadores con tomar el puerto de Veracruz, ante incumplimiento de Apiver

Veracruz, Ver.- Pescadores de Veracruz advirtieron que bloquearán los accesos a los muelles del Puerto de Veracruz, sí los representantes de la Administración Portuaria Integral no los atienden el jueves.

Isabel Pastrana Vázquez, presidente de la Federación de Sociedades Cooperativas Pesqueras de Veracruz, acusó que con cada cambio de director deben volver a iniciar trámites a pesar que APIVER firmó varios compromisos.

De ejemplo citó la construcción de un fraccionamiento en la zona norte de la ciudad, a donde serían reubicados ante las obras de expansión del recinto y no hay avance.

El proyecto consta de 250 casas pero el único avance que se tiene es el realizado por los propios pescadores.

Por ello dieron un ultimátum y si el jueves no los atienden bloquearán con más de cien lanchas el canal de navegación.

“Si no vamos a bloquear el puerto para que no entre ningún buque. Los de la Armada nos van a querer someter pero vamos a invitar a los medios para que estén con nosotros. Vamos a meter más de cien lanchas y las vamos a atracar al canal de navegación para que no pase ningún barco y tampoco salgan”.

Advirtieron que se meterán al edificio de APIVER pues el director les argumenta que no puede atenderlos por la pandemia.

Nicolás Rivera Domínguez, presidente de la Coalición de Pescadores Marineros y Transportistas de Veracruz, por su parte pidió que los reubiquen de la zona de pesca ya que sus costos aumentaron 100 por ciento.

Pidieron que les permitan trabajar en Punta Brava, pues no tienen caminos para poder llevar vehículos y sacar la producción.

“Nosotros queremos la reubicación en un área segura porque quieren reubicarnos dentro de la misma área, seguir marginándonos más. La navegación en la bahía es un riesgo para la gente, los equipos que tenemos no son aptos y el recurso que ha llegado no es favorable para poder adquirir equipo, necesitamos generar nuestra área de trabajo”.

Acusó que los trabajos de la ampliación generaron que la captura cayera sustancialmente.

Señaló que fueron más cien hectáreas que les quitaron para realizar sus actividades pesqueras, y ante la falta de éstas les está generando afectaciones económicas a cinco mil familias.

"Son más de cien hectáreas de trabajo que tenemos perdidas en navegación marítima, somos impactados más de cinco mil pescadores y ahora con la militarización están obstaculizando nuestro trabajo, nos piden reglamentación y nos están tratando como delincuentes. Queremos nuestros avisos de arribo, nuestras áreas de trabajo y la reubicación en Punta Brava", dijeron los pescadores ribereños.