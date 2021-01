América Carmona renuncia a la Dirección de Desarrollo Urbano

Xalapa, Ver.- Tras una publicación periodística de finales de 2020 en la cual se sugerían conductas inapropiadas de la funcionaria, América Carmona Olivares dio a conocer públicamente su salida de la Dirección de Desarrollo Urbano del ayuntamiento de Xalapa.

Con su renuncia, dijo, busca limpiar su nombre y no afectar a la institución, pues se le señalaba de supuestos actos de corrupción.

“Nunca he actuado de otra manera que no sea en la línea de la transparencia y el combate a la corrupción; me voy porque un medio me acusó falsamente, sin sustento”, expresó.

La arquitecta adelantó que ella misma se pondrá a disposición de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y tomará las medidas legales. Manifestó que con ello demostrará ante las autoridades correspondientes las falsedades y declaraciones tan ligeras que se hicieron en su contra.

“Fuimos honestos, transparentes y legales. Jamás tuvimos ni una petición a ciudadanos o compañeros de trabajo que no fuera la que correspondía a los protocolos del ayuntamiento”, aseguró.

Carmona Olivares, quien con anterioridad laboró en la Dirección General de Obras Públicas del Estado de Veracruz y en la Secretaría de Protección Civil, puntualizó que no permitirá que “manchen” ni su imagen personal ni profesional.

“Es muy triste que personas o medios de comunicación tengan la ligereza de denostar, hablando de corrupción, porque no sucedió así, todo lo contrario: la integridad en las gestiones y el combate a la corrupción se dio en todos los niveles, y tomaré todas las medidas necesarias”, sentenció.