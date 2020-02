Américo Zúñiga rechaza investigación en su contra

Puebla, Pue.- Luego que el gobierno municipal de Xalapa, Veracruz, formulara dos denuncias ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, contra 21 exfuncionarios de la gestión 2014-2017 liderada por Américo Zúñiga Martínez, el actual delegado del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRI en Puebla negó que exista una investigación en su contra.

En conferencia de prensa este lunes, el dirigente provisional del PRI, rechazó que exista alguna denuncia en su contra y refirió que el caso tiene que ver con un señalamiento del contralor municipal, Jesús Alberto Cabrera, que habló de 21 exservidores sin incluirlo.

Nunca he tenido una sola denuncia, jamás he sido llamado por ninguna autoridad y de haber tenido algún problema por minúsculo que este sea, de carácter administrativo, no hubiera yo estado en posibilidades de presidir el Comité Directivo Estatal del PRI en Veracruz y de llevar la dirigencia durante la campaña a gobernador

Américo Zúñiga pidió que si existe algún proceso contra exfuncionarios sea conforme a ley y no se politice, ya que afirmó que durante su gobierno no se cometieron anomalías, incluso dijo que dejó a Xalapa como el segundo Ayuntamiento más transparente del país.

Rechazo contundentemente cualquier tipo de señalamiento, se hizo en el Cabildo una expresión del contralor, nunca señaló a un servidor, jamás al presidente municipal. Si quieren buscar a un ladrón, a un corrupto, aquí con un servidor no lo van a encontrar, yo nunca lo he sido, lo rechazo categóricamente