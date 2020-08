Amigurumis, la salida de una madre soltera ante el desempleo por pandemia

Magaly Maldonado es madre soltera de una adolescente de 18 años, que en este momento se encuentra desempleada y ante la pandemia por Coronavirus, encontrar trabajo ha sido una de las tareas mas difíciles, tanto por su edad como a su falta de una experiencia laboral la cual le ermita acceder a una carta de recomendación, por lo que ha recurrido a la venta de productos por catálogo y a los amigurumis.

Pero… ¿Qué es un amigurumi?. Es una técnica que se origina en Japón y consiste en tejer pequeños muñequitos con crochet, la palabra amigurumi significa “peluche tejido”.

Magaly platica que desde que inicio la pandemia los gastos se incrementaron, ya que la escuela donde estudia su hija es abierta, sin embargo la colegiatura e inscripción la siguieron cobrando, además de que necesitaría contratar el servicio de Internet por las clases virtuales.

Esta situación provocó que comenzara a buscar trabajo, pero no contó con suerte, y es que recuerda que en uno de los trabajos donde estuvo a prueba fue testigo de un intento de robo por parte de sus compañeros y ante la negativa de ser cómplice, al regresar de su hora de comida le fue notificada que ya no era necesario que regresara y que le pagarían lo del día.

"Da coraje y se siente impotencia que no prestarse a eso, sea motivo para que te corran, me pusieron varios pretextos pero en el fondo yo sabía que fue porque no quise formar parte de ese faltante en la caja, pero mejor que ya no regresé" comentó.

La entrevistada platica que debido a que su mamá se dedica a dar clases de tejido, le enseñó varias ideas en la aplicación Pinterest, fue ahí donde descubrió los amigurumis, posteriormente aprendió viendo tutoriales en youtube.

Luego de varios intentos, Magaly comenzó a dominar la técnica y fue así que los empezó a ofrecer con sus amistades y conocidos, ya que al no poder seguir pagando el Internet no ha podido crear una página en alguna red social donde pueda ofrecerlos.

"Luego mi hija me ayuda subiendo las fotos a su facebook pero le piden más sus amigos y es de ahí donde he podido vender algunos".

La señora explica que ella invierte alrededor de $100 dependiendo el tamaño y figura, y lo vende en un precio de $180 a $200, además afirma que puede hacer a personajes por pedido.

"Ya me han pedido varios para regalar y es una ayuda en estos momentos que ha sido difícil sobrellevar los gastos, de hecho hoy fui al centro a buscar material para uno que me encargaron".

Foto: Cortesía | Magaly Maldonado

Finalmente dijo que así ha podido sobrevivir ante esta pandemia y que seguirá buscando alternativas para poder hacerle frente a la crisis económica derivada del Covod-19.