Cuitláhuac García ha resistido las tentaciones del poder: AMLO

Al señalar que Veracruz había tenido gobernadores mediocres y ladrones, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que el mandatario estatal, Cuitláhuac García Jiménez, ha resistido las tentaciones del poder, se mantiene humilde y sin robar.

Durante la conferencia de prensa de esta mañana, manifestó que durante la visita que realizó el pasado fin de semana a Veracruz pudo constatar que el Gobernador mantiene sus “ropajes”.

“Ahora que estuve en Veracruz una de las cosas que me dio mucho gusto es que Cuitláhuac García Jiménez no ha cambiado, ha resistido las tentaciones del poder, no ha cambiado en lo fundamental, pero tampoco ha cambiado en su manera de ser porque el poder es una tremenda tentación, atonta a los inteligentes y a los tontos los vuelve locos”, dijo.

Refirió que el Gobernador se ha mantenido sin robar los recursos del Estado, pero también se mantiene cercano a la población.

“No sólo no está robando como sucedía en mi estado de Veracruz, porque soy choco jarocho, antes estaba saqueado, puro gobernador mediocre y ladrón, con residencias, ranchos, yates, departamentos en el extranjero, pero ya no es así, eso es el fondo, pero en la forma ahí anda Cuitláhuac solo, no lo he visto transformarse con otro ropaje”, expuso.

Aseguró que el Gobernador sigue siendo humilde porque sabe que el poder debe tener esta cualidad.

“Hasta se deben extrañar que ya no hay enguayaberados que a leguas no se veía que eran políticos, ya no, entonces eso me da mucho gusto”, expresó.