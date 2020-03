AMLO encarna la figura de un gobierno patriarcal: Carolina Viggiano

Boca del Río, Ver.- El presidente de la república Andrés Manuel López Obrador encarna la figura de un gobierno patriarcal con la reducción de presupuesto para programas que beneficiarían a la mujer acusó la secretaria general del PRI nacional, Carolina Viggiano Austria.

Indicó que López Obrador no tiene nada de feminista y las acciones emprendidas en su gobierno con la reducción de recursos en programas como guarderías, refugios para la mujer, salud reproductiva y prevención contra el cáncer, demuestran que es todo lo contrario.

“No yo no creo que sea un presidente feminista, creo que más bien encarna a un gobierno profundamente patriarcal”, denunció.

En el marco del foro “Liderazgo político de las mujeres”, reconoció que dentro del PRI se han presentado situación de violencia política y acoso.

Indicó que las denuncias recibidas han sido procesadas y algunos casos están bajo investigación en la etapa de desahogo de pruebas y hasta ahora no se ha tenido ninguna sentencia.

Nosotros no vamos a proteger a nadie, evidentemente si alguien trasciende esas reglas actuaremos en consecuencia, si tenemos asuntos que se están procesando, no conozco el número, pero tendrán que definirse muy pronto

Por ello, consideró importante que haya perspectiva de género para que las mujeres puedan detectar a tiempo alguna situación de violencia y no acostumbrarse para verlo normal.

Asimismo, reconoció que a lo largo de su trayectoria política ha sido víctima de violencia al igual que muchas mujeres, pero no emprendió ninguna acción para no verse victimizada.

No me gusta, me incomoda ser víctima, pero me parece que las mujeres tenemos que dar esos pasos para visibilizar el tema y evitar que se siga sucediendo