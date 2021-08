AMLO pide a Cuitláhuac investigar contratos de Ciudades Judiciales

El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, pidió al Gobierno del Estado investigar quién y cómo se autorizó la construcción de las 21 Ciudades Judiciales, proyecto que ha sido señalado por presuntos actos de corrupción y como parte de las acciones que generaron la crisis financiera del Poder Judicial.

Al ser cuestionado sobre el déficit de 500 millones de pesos que tiene el Tribunal Superior de Justicia del Estado, el mandatario federal reconoció no tener mayor información al respecto.

“Pero de ser cierto, se me hace un abuso, tampoco me extraña mucho porque era lo que hacían, entregar estos contratos para hacer Ciudades Judiciales a empresas y comprometer el presupuesto, esa era la práctica”, dijo.

Señaló que el tema debe ser investigado y fincar la responsabilidad de quien “dejó sin presupuesto al Poder Judicial en Veracruz, quién autorizó eso porque muchas veces ni siquiera hubo licitaciones o acuerdos”.

Al respecto, manifestó que corresponde al gobierno encabezado por Cuitláhuac García Jiménez investigar los hechos, a fin de que las autoridades judiciales procedan.

“Se debe investigar quién autorizó y que el Gobierno del Estado informe y que se proceda. Eso lo tendría que informar el Gobernador y la Fiscalía General de la República”, expuso.

Recordó que en la Fiscalía General de la República se tiene una denuncia por actos de corrupción cometidos en pasadas administraciones, pero dijo no tener seguridad de que los hechos señalados al interior del Poder Judicial se incluyan en la misma.

“Tengo entendido que hay una denuncia sobre corrupción en Veracruz, que no sé si incluya este asunto, pero está en la Fiscalía General de la República, entonces la Fiscalía podría informar sobre esto. Tengo el informe de que hay denuncias por corrupción en los gobiernos anteriores”, expresó.

Asimismo, destacó que en los gobiernos estatales hacían contratos para la construcción de hospitales, carreteras y varias obras con los cuales comprometían las participaciones federales, “todo lo han hecho de esa manera, era el modus operandi, era manera de saquear, de robar”.

“Los Gobiernos estatales hacían contratos a pagar con las participaciones federales, pero eran contratos leoninos porque, además de que la empresa hacía la obra, cobraba intereses a mediano y largo plazo a tasas elevadísimas, así se endeudaron, por eso muchos tienen finanzas públicas escasas y a veces no tienen ni para pagar la nómina porque lo que les llega no es lo que les corresponde por ley o derecho, no les llega completo porque hay que descontar de las participaciones para pagar a las empresas”, agregó.