AMLO podría visitar Río Blanco el próximo 7 de enero

Xalapa, Ver.- El presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que podría acudir al municipio de Río Blanco, al considerarlo como un municipio veracruzano histórico, a la conmemoración en honor a los mártires obreros de 1907 el próximo 7 de enero de 2021.

En la conferencia de mañanera de este miércoles fue cuestionado sobre esa invitación de los pobladores, y contestó que esto dependerá de la agenda, pero no descartó la posibilidad de visitar nuevamente la entidad.

“Vamos viendo cómo está la agenda, sí me gustaría mucho ir, he estado varias veces, claro que conozco la historia de los trabajadores de Río Blanco, de esa huelga histórica que fue reprimida en enero de 1907 después de Cananea, fueron las dos huelgas que expresaron la inconformidad que había de los trabajadores por las condiciones injustas de explotación del porfiriato sobre todo en la industria textil”, recordó.

Expuso que no solo Veracruz sino Puebla y Tlaxcala, tuvieron huelgas porque los obreros tenían que trabajar 16 horas con salarios “miserables”.

“No quería usar la palabra porque el salario siempre es bendito, pero salarios muy raquíticos, trabajaban hasta los niños, y cuando se llevan a cabo estas manifestaciones, estas huelgas, se reprime a los obreros, se asesina masivamente a obreros, hay un testimonio de un periodista de ese entonces, que en los vagones del ferrocarril llevaban a los cuerpos de los obreros masacrados a tirarlos al mar a Veracruz para que se los comieran los tiburones”, narró.

Agregó que muchos otros se salvaron porque alrededor de Río Blanco hay montañas y se fueron por la sierra a protegerse mientras que algunos dirigentes eran enviados a lo que se conoce como la Siberia Mexicana, “Quintana Roo era un gran penal del profiriato, entonces muchos fueron detenidos, presos y murieron por las enfermedades tropicales”.

López Obrador refirió que gracias a esas luchas se avanzó para reconocer los derechos de los trabajadores, las jornadas de 8 horas, el salario mínimo, derecho a prestaciones y vacaciones.

“Son unos insensatos los que sostienen que era muy bueno el régimen porfirista y que la Revolución no sirvió, creo que no analizan bien las cosas, la Revolución fue muy importante, hubo pérdida de vidas, violencia, muchos sacrificios, pero no fue en vano, entonces si puedo, de acuerdo a la agenda voy a Río Blanco, es histórico, ahí comenzó su campaña precisamente por este hecho Francisco I. Madero y lo respaldaron los obreros”.